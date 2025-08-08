Встреча Путина и Трампа уже запланирована: в Белом доме сообщили детали

Вы узнаете:
Встреча президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в конце следующей недели.
Точная дата встречи, а также информация о возможном участии Владимира Зеленского пока неизвестна, сообщили в Белом доме.
Место проведения мероприятия до сих пор обсуждается.
Официальный представитель США сообщил, что Россия предоставила перечень требованийдля потенциального прекращения огня. Вашингтон пока работает над получением согласия Украины и европейских союзников на эти условия.
Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.
Накануне стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.
