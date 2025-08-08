Укр
Читать на украинском
Встреча Путина и Трампа уже запланирована: в Белом доме сообщили детали

Сергей Кущ
8 августа 2025, 19:41
Место проведения мероприятия до сих пор обсуждается.
Дата встречи Трампа с Путиным
Встреча президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в конце следующей недели.

Точная дата встречи, а также информация о возможном участии Владимира Зеленского пока неизвестна, сообщили в Белом доме.

Место проведения мероприятия до сих пор обсуждается.

Официальный представитель США сообщил, что Россия предоставила перечень требованийдля потенциального прекращения огня. Вашингтон пока работает над получением согласия Украины и европейских союзников на эти условия.

Переговоры с Россией - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Накануне стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Дональд Трамп Владимир Путин
