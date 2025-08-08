США готовятся к встрече Трампа, Зеленского и Путина, время уже определено - СМИ

В США еще не определились с местом, где встретятся лидеры.

Главное:

В США продолжается подготовка к трехсторонней встрече лидеров

Переговоры Трампа, Зеленского и Путина могут состояться на следующей неделе

Несмотря на то, что Путин затягивает процесс переговоров, США хотят построить диалог с РФ

Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщили источники Общественного в администрации Трампа.

Они утверждают, что переговоры на высшем уровне могут состояться уже на следующей неделе. При этом пока все еще остается неизвестным место их проведения.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп открыт к встречам с руководителями как и Украины, так и страны-агрессора России.

"Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", - подчеркнула она.

В США хотят увидеть действия РФ, а не только верить словам

В то же время в Госдепе США считают, что для дипломатического решения конфликта нужно привлечь все стороны к диалогу даже несмотря на то, что российский диктатор Путин постоянно затягивает процесс переговоров. Об этом, как передает DRM News, сказал спикер Госдепа Томми Пиггот.

"Это не вопрос доверия, это вопрос действий. Президент описал то, насколько он разочарован действиями, которые мы видели со стороны России в течение последних недель. Он говорил о необходимости увидеть действия, а не только слова... Привлечение сторон к переговорам является ключом к дипломатическому решению этого конфликта", - добавил он.

Встреча Трампа, Зеленского и Путина - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Накануне, как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что существует "очень хорошая перспектива" проведения вскоре встречи на высшем уровне с Россией, которая может привести к прекращению войны в Украине.

Ранее посол Украины заявил, что Украина считает, что именно Турция является лучшей страной-посредницей для организации переговоров с участием президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина.

О персоне: Кэролайн Левитт Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

