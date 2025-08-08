Трамп открыто высказался о встрече с Путиным: что скрывается за его словами

Трамп выразил разочарование поведением Путина и призвал к прекращению боевых действий в Украине.

https://glavred.info/war/tramp-otkryto-vyskazalsya-o-vstreche-s-putinym-chto-skryvaetsya-za-ego-slovami-10688051.html Ссылка скопирована

Американский лидер отказался от требования проведения встречи Путина и Зеленского перед собой / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Вкратце:

Трамп опроверг требование, чтобы Путин встретился с Зеленским перед ними.

Президент США не выдвигал условие о встрече Путина с Зеленским

Дональд Трамп заявил, что не ставил условия о переговорах между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о возможном условии, при котором Владимир Путин должен был бы встретиться с Владимиром Зеленским перед их встречей. По словам Трампа, он не выдвигал такого требования. Об этом он заявил во время выступления в Овальном кабинете Белого дома.

Позиция Трампа относительно дедлайнов и встреч

Трамп отрицал, что ставил условие о встрече Путина с Зеленским перед своими переговорами. Относительно дедлайна для Путина, он отметил, что решение зависит от самого российского лидера, и добавил, что очень разочарован текущей ситуацией.

видео дня

"Путин не обязан встречаться с Зеленским перед нашей совместной встречей", - заявил американский президент.

Война в Украине

Относительно отказа Путина от идеи встречи с Зеленским, Трамп отметил: "Я не знаю, я не слышал. Они хотят встретиться со мной, а я сделаю все, что смогу, чтобы остановить убийства. В прошлом месяце они потеряли 14 тысяч человек. Убитыми. Я не люблю долго ждать. Гибнут украинские и российские солдаты, но и люди в городах, по которым летят ракеты, они теряют по 35-40 человек, это ужасно".

Экспертная оценка целей Путина

По оценке экспертов, в том числе аналитиков и близких к Путину лиц, ключевой целью кремлевского лидера является не столько территориальная экспансия, сколько достижение мирного соглашения, которое бы обеспечило реализацию его политических амбиций.

Как отмечает The New York Times, Путин считает, что личная встреча с президентом Трампом - лучший способ продвинуться к этой цели и укрепить свои позиции в войне против Украины.

В то же время, эксперты подчеркивают, что именно США имеют наибольшее влияние на дальнейшее развитие событий, а Путин сознательно пытается сохранить позитивные отношения с Вашингтоном, несмотря на ультиматумы и дедлайны, которые выдвигает американский президент.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречи с европейскими партнерами. Стороны планируют согласовать все позиции, необходимые для окончания войны и обеспечения безопасности.

Кроме того, после встречи Путина с посланником США Стивом Уиткоффом госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон лучше понимает условия, при которых Россия готова прекратить войну. Однако нет признаков, что позиция Кремля изменилась. Путин настаивает, что цели, объявленные в июне, остаются неизменными.

Читайте также:

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред