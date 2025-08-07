Как завершится война в Украине: Сырский заговорил о победе

Война в Украине должна завершиться на наших условиях, говорит Александр Сырский.

Сырский рассказал о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: Александр Сырский

Главное из заявления Сырского:

Война в Украине закончится на наших условиях

Украина должна уничтожать врага, чтобы победить

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заговорил об окончании войны в Украине. Он рассказал, какой видит победу в ближайшее время. Видео уже разлетелось в Сети.

Сырский не назвал сроки завершения войны, но отметил, что проигрывать Украина не собирается.

"Я вижу, что война должна закончиться так, как нам выгодно. Мы должны сделать все. Мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага. Мы должны нанести им такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны и сделал это не с позиции силы, а на наших условиях", - сказал Сырский.

Смотрите видео с заявлением Александра Сырского:

Сырский заговорил о завершении войны / фото: скриншот

Прогнозы относительно окончания войны в Украине - новости по теме

Недавно посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, что если Украина будет требовать не прекращения огня, или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.

Кроме того, как писал Главред, премьер-министр Дональд Туск заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена".

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

