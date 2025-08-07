Укр
Как завершится война в Украине: Сырский заговорил о победе

Ангелина Подвысоцкая
7 августа 2025, 23:22
Война в Украине должна завершиться на наших условиях, говорит Александр Сырский.
Сырский рассказал о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: Александр Сырский

Главное из заявления Сырского:

  • Война в Украине закончится на наших условиях
  • Украина должна уничтожать врага, чтобы победить

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заговорил об окончании войны в Украине. Он рассказал, какой видит победу в ближайшее время. Видео уже разлетелось в Сети.

Сырский не назвал сроки завершения войны, но отметил, что проигрывать Украина не собирается.

видео дня

"Я вижу, что война должна закончиться так, как нам выгодно. Мы должны сделать все. Мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага. Мы должны нанести им такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны и сделал это не с позиции силы, а на наших условиях", - сказал Сырский.

Смотрите видео с заявлением Александра Сырского:

Сырский заговорил о завершении войны / фото: скриншот

Прогнозы относительно окончания войны в Украине - новости по теме

Недавно посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, что если Украина будет требовать не прекращения огня, или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.

Кроме того, как писал Главред, премьер-министр Дональд Туск заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена".

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

