Как завершится война в Украине: Сырский заговорил о победе

Главное из заявления Сырского:
- Война в Украине закончится на наших условиях
- Украина должна уничтожать врага, чтобы победить
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заговорил об окончании войны в Украине. Он рассказал, какой видит победу в ближайшее время. Видео уже разлетелось в Сети.
Сырский не назвал сроки завершения войны, но отметил, что проигрывать Украина не собирается.
"Я вижу, что война должна закончиться так, как нам выгодно. Мы должны сделать все. Мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага. Мы должны нанести им такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны и сделал это не с позиции силы, а на наших условиях", - сказал Сырский.
Смотрите видео с заявлением Александра Сырского:
Прогнозы относительно окончания войны в Украине - новости по теме
Недавно посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, что если Украина будет требовать не прекращения огня, или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.
В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.
Кроме того, как писал Главред, премьер-министр Дональд Туск заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена".
Другие новости:
- Трамп допустит нападение РФ на страны НАТО: как Путин это провернет
- В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности
- Трамп ударил по Индии пошлинами сразу после встречи Виткоффа с Путиным
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред