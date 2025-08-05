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Трамп допустит нападение РФ на страны НАТО: как Путин это провернет

Ангелина Подвысоцкая
5 августа 2025, 15:18
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Александр Коваленко уверен, что Дональд Трамп или украинские военные не смогут помешать Путину вторгнуться в страны НАТО.
Трамп, НАТО, Путин
Трамп может допустить войну РФ против НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

О чем говорит Коваленко:

  • РФ готовит большую войну против НАТО
  • Трамп не сможет помешать Путину напасть на страны НАТО
  • США будут помогать Европе воевать против России

Россия может начать большую войну против НАТО и американский президент Дональд Трамп это допустит. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Трамп не сможет помешать России, если Путин решит высадить свои войска в странах НАТО. При этом даже украинские войска не смогут помешать этому. Однако в таком случае Трампу лично придется поддерживать Европу и активно помогать партнерам.

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"А что он может сделать? Если у Путина есть прихоть захватить Сувалкский коридор и контролировать страны Балтии, Трамп сделать ничего не сможет ... А как Украина остановит российские войска, если они двинутся на Хельсинки или осуществят высадку десанта на острове Готланд? Трамп будет помогать Европе. Наконец-то США будут бомбить кого-то, кроме "тапочников" в Йемене. Парней с бородами и в тапочках весело бомбить из F-35, а вот Калининградскую область – другое дело. А такая возможность может появиться", - уверен Коваленко.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
Силы НАТО и партнеров России / Инфографика: Главред

То, что американский президент начал продавать Украине оружие через партнеров, уже является позитивным знаком. Но не стоит рассчитывать на то, глобальную помощь от США. Она будет не больше той, что была при Байдене.

"Объем 10 миллиардов долларов вдохновляет. Тем не менее мы не увидим авианосной ударной группы в Черном море и F-35 над Москвой, которые залетели через украинское воздушное пространство. Если, конечно, Россия не вторгнется в страны НАТО...", - добавил Коваленко.

Смотрите видео с интервью Александра Коваленко на Главреде:

Эксперт убежден, что в случае начала войны против НАТО Путин будет придумывать цели этого вторжения на ходу.

Возможность нападения России на НАТО - что известно

Как сообщал Главред, РФ находится на начальном этапе подготовки к потенциальному вторжению в страны НАТО. Об этом, по мнению Коваленко, свидетельствует восстановление Ленинградского военного округа и концентрация войск возле Финляндии.

Также глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия реализует крупнейшую за 45 лет программу перевооружения на $1,1 трлн, готовясь к полномасштабной войне с НАТО в ближайшие 5 лет. Основные цели РФ - Финляндия, Норвегия, Балтия и северный фланг Альянса.

Кремль готовится к новым войнам, но не против НАТО. Аналитик Ребекка Кофлер считает, что более вероятной мишенью России станет одна из постсоветских стран, например Молдова.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине НАТО Дональд Трамп Владимир Путин вторжение России Александр Коваленко
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