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Речь не об Украине: Россия готовится к большой войне, Буданов раскрыл детали

Анна Косик
2 августа 2025, 13:49
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Россия развернула масштабную программу подготовки.
Речь не об Украине: Россия готовится к большой войне, Буданов раскрыл детали
Буданов раскрыл замысел России на ближайшие 5 лет / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Что сказал Буданов:

  • Россия впервые за долгое время запустила масштабную программу перевооружения
  • Реализация программы запланирована до 2030 года
  • РФ готовится к войне с северным флангом НАТО

Страна-агрессор Россия реализует крупнейшую за последние 45 лет программу перевооружения на сумму более 1,1 триллиона долларов. Таким образом РФ готовится к большой войне, но не против Украины, а против НАТО.

Об этом в интервью на YouTube-канале "Мосейчук +" заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, выделение средств предусмотрено в рамках документа, который и определяет подготовку РФ к полномасштабному вооруженному конфликту со странами НАТО в ближайшие 5 лет.

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"Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030-го года. Дальше уже пойдет все на спад", - отметил глава ГУР.

Среди всех членов Альянса в фокусе России будут несколько главных - это Финляндия, Норвегия, страны Балтии и северного фланга НАТО.

Возможность нападения России на НАТО - что известно

Напомним, аналитики ISW предупреждали, что РФ может напасть на одну из стран-членов НАТО. К такому выводу они пришли после анализа оценки президента США Дональда Трампа амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что Россия планирует проверить действенность пятой статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов Альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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