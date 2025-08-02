Речь не об Украине: Россия готовится к большой войне, Буданов раскрыл детали

Что сказал Буданов:
- Россия впервые за долгое время запустила масштабную программу перевооружения
- Реализация программы запланирована до 2030 года
- РФ готовится к войне с северным флангом НАТО
Страна-агрессор Россия реализует крупнейшую за последние 45 лет программу перевооружения на сумму более 1,1 триллиона долларов. Таким образом РФ готовится к большой войне, но не против Украины, а против НАТО.
Об этом в интервью на YouTube-канале "Мосейчук +" заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, выделение средств предусмотрено в рамках документа, который и определяет подготовку РФ к полномасштабному вооруженному конфликту со странами НАТО в ближайшие 5 лет.
"Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030-го года. Дальше уже пойдет все на спад", - отметил глава ГУР.
Среди всех членов Альянса в фокусе России будут несколько главных - это Финляндия, Норвегия, страны Балтии и северного фланга НАТО.
Возможность нападения России на НАТО - что известно
Напомним, аналитики ISW предупреждали, что РФ может напасть на одну из стран-членов НАТО. К такому выводу они пришли после анализа оценки президента США Дональда Трампа амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина.
Накануне, как писал Главред, стало известно, что Россия планирует проверить действенность пятой статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов Альянса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.
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О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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