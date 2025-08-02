Прицельный удар по базе 'Шахедов': СБУ нанесла атаку на российский аэродром

Что случилось:
- Аэродром в Приморско-Ахтарске охватил пожар после ударов дронов СБУ
- СБУ атаковала завод "Электроприбор", работающий на российскую оборонку
В ночь на 2 августа Служба безопасности Украины осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщает СБУ.
По информации, первой мишенью стали объекты на территории этого аэродрома, откуда враг запускает ударные беспилотники "Шахед" по Украине. Повреждены места хранения и стартовые площадки дронов.
Кроме того, удары были нанесены по предприятию "Электроприбор" в городе Пенза. Это завод, поставляющий оборудование для российского военно-промышленного комплекса. Среди продукции:
- элементы цифровых систем управления;
- приборы для боевой авиации;
- бронетехники;
- флота;
- космических программ.
По сообщению СБУ, после взрывов в районе завода зафиксирован дым и задымление.
Стоит указать, что Приморско-Ахтарск - город в Краснодарском крае, который расположен на берегу Ясенского залива Азовского моря. Именно здесь находится аэродром, с которого российские силы практически ежедневно осуществляют пуски дронов по украинским территориям.
Взрывы в России - что известно
Сегодня Главред сообщил о массированном ударе дронов по территории РФ. По свидетельствам очевидцев, после атаки возникли пожары на нефтеперерабатывающем заводе и радиозаводе, а также были слышны взрывы возле военного аэродрома.
Генштаб ВСУ сообщил, что это был "ответ за обстрел городов Украины".
Кроме того, недавно дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области, который находится в городе Сальск. Через него российские войска перебрасывают оружие и личный состав на фронт.
Также ранее дроны уже атаковали радиозавод в российской Пензе. Тогда, 31 июля, около часа ночи, в Пензенской области был объявлен режим опасности из-за беспилотников.
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Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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