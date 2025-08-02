Прицельный удар по базе 'Шахедов': СБУ нанесла атаку на российский аэродром

В районе аэродрома возник пожар после прилетов дронов СБУ.

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Дроны поразили ключевые цели в тылу РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, открытые источники

Что случилось:

Аэродром в Приморско-Ахтарске охватил пожар после ударов дронов СБУ

СБУ атаковала завод "Электроприбор", работающий на российскую оборонку

В ночь на 2 августа Служба безопасности Украины осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщает СБУ.

По информации, первой мишенью стали объекты на территории этого аэродрома, откуда враг запускает ударные беспилотники "Шахед" по Украине. Повреждены места хранения и стартовые площадки дронов.

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Дроны СБУ попали в цели РФ / фото: тг-канал Главред

Кроме того, удары были нанесены по предприятию "Электроприбор" в городе Пенза. Это завод, поставляющий оборудование для российского военно-промышленного комплекса. Среди продукции:

элементы цифровых систем управления;

приборы для боевой авиации;

бронетехники;

флота;

космических программ.

По сообщению СБУ, после взрывов в районе завода зафиксирован дым и задымление.

Стоит указать, что Приморско-Ахтарск - город в Краснодарском крае, который расположен на берегу Ясенского залива Азовского моря. Именно здесь находится аэродром, с которого российские силы практически ежедневно осуществляют пуски дронов по украинским территориям.

Шахед / Инфографика: Главред

Взрывы в России - что известно

Сегодня Главред сообщил о массированном ударе дронов по территории РФ. По свидетельствам очевидцев, после атаки возникли пожары на нефтеперерабатывающем заводе и радиозаводе, а также были слышны взрывы возле военного аэродрома.

Генштаб ВСУ сообщил, что это был "ответ за обстрел городов Украины".

Кроме того, недавно дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области, который находится в городе Сальск. Через него российские войска перебрасывают оружие и личный состав на фронт.

Также ранее дроны уже атаковали радиозавод в российской Пензе. Тогда, 31 июля, около часа ночи, в Пензенской области был объявлен режим опасности из-за беспилотников.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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