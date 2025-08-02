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Жесты доброй воли: партизаны подтвердили массовое бегство армии РФ с позиций фронта

Даяна Швец
2 августа 2025, 09:53
1928
Причинами побега является принудительная мобилизация, плохое отношение командования, отсутствие надлежащего оформления, запугивание и большие потери на фронте.
Путин, армия РФ
Принудительно мобилизованные бегут из частей / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

О чем рассказали в "АТЕШ":

  • Солдаты РФ из полка в Запорожской области массово покидают службу
  • Высшее командование скрывает ранения, обвиняя бойцов в бегстве

В 247-м десантно-штурмовом полку вооруженных сил России, который размещен на временно оккупированной территории Запорожской области, зафиксирован рост случаев дезертирства. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

По их словам, наибольшее количество таких случаев наблюдается в одном из батальонов подразделения.

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Основными и самыми болезненными причинами является насильственная мобилизация местных жителей с временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. А они не желают воевать против Украины.

"Бесправность, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивание и постоянные потери на фронте только усиливают желание убежать", - говорится в сообщении.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика - Главред

Кроме того, известно, что некоторых военнослужащих вносят в перечень дезертиров даже после того, как они получили ранения.

Их эвакуируют в медицинские учреждения без надлежащего документального сопровождения, и, не имея соответствующего отчета, командование регистрирует их отсутствие как самовольное оставление части.

Другие сообщения и предупреждения движения "АТЕШ"

Ранее, как писал Главред, партизанское движение "АТЕШ" сообщило о серьезных проблемах у российских войск на Херсонщине. По их информации, несмотря на сложную ситуацию, командование все равно отправляет солдат в бой.

Также "АТЕШ" заявил, что российские военные несут большие потери во время штурмов островов на реке Днепр. Последние попытки наступления были для них неудачными.

Кроме того, партизаны заметили перемещение военных кораблей в Крыму. По их данным, российский флот в Севастополе в очень плохом состоянии, и оккупанты пытаются спасти остатки.

Больше важных новостей:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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