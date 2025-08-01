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Более 1 500 грн ежемесячно: пенсионерам Украины выплатят приятные надбавки

Даяна Швец
1 августа 2025, 14:09
86
Для оформления доплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить соответствующие документы.
Более 1 500 грн ежемесячно: пенсионерам Украины выплатят приятные надбавки
Кто из пенсионеров получит надбавки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Как пенсионеры могут повысить выплаты на 1 514 грн
  • Кто из пенсионеров получит больше денег

В Украине для людей почтенного возраста предусмотрены специальные доплаты к пенсиям, которые могут существенно улучшить их финансовое состояние. Некоторые категории пенсионеров имеют право сразу на несколько видов помощи, что в итоге позволяет повысить ежемесячную выплату более чем на 1 500 гривен. Об этом говорится в материале ТСН.

Кому полагается доплата к пенсии по возрасту?

В частности, одна из таких надбавок - это доплата за возраст. Если пенсионеру исполнилось 80 лет, ему автоматически начисляется ежемесячная доплата в размере 570 гривен.

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Эту поддержку ввели в 2020 году, сначала сумма составляла 500 грн, но со временем ее повысили. Право на нее имеют те граждане, чья основная пенсия не превышает 10 340,35 грн. Если такая выплата не поступает, даже несмотря на возраст, следует обратиться в Пенсионный фонд для выяснения причин.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить
Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Какая доплата пенсионерам старше 80 лет?

Еще одна важная надбавка - 944 гривны в месяц назначается пенсионерам, которые старше 80 лет и проживают в одиночестве. Эта помощь предусмотрена для тех, кто не имеет трудоспособных родственников, обязанных по закону осуществлять уход.

Если же дети пенсионера уже не работают из-за возраста или состояния здоровья, это не отменяет права на доплату. Для оформления нужно предоставить медицинское заключение о потребности в постоянном уходе.

Таким образом, одинокие пенсионеры 80+ лет, которые нуждаются в посторонней помощи, могут рассчитывать на обе выплаты. В общем 1 514 грн ежемесячно, что существенно дополняет их основную пенсию.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Главред ранее рассказывал о том, кто в Украине получает самые большие пенсии. Например, человек со средней зарплатой 18,8 тыс. грн и полным трудовым стажем может рассчитывать на пенсию всего в 4,7 тыс. грн.

В то же время есть возможность получать и более высокую пенсию, вплоть до 11 тысяч гривен, но для этого нужно соответствовать определенным условиям. Чтобы проверить, имеете ли вы право на такую выплату, можно воспользоваться специальным пенсионным калькулятором.

Однако есть и менее приятные новости: некоторые пенсионеры могут остаться без выплат. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, по каким причинам это может произойти и как этого избежать.

Больше экономических новостей:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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