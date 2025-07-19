Украинцам выплатят пенсию в 11 тысяч гривен: что нужно для такой суммы

Размер ежемесячных выплат после достижения пенсионного возраста напрямую зависит от официальной зарплаты и продолжительности страхового стажа.

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Какой стаж и зарплата нужны для достойных выплат в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Как влияют стаж и зарплата на размер будущей пенсии

Сколько нужно работать и зарабатывать для достойной пенсии

Для многих украинцев вопрос будущей пенсии остается одним из важнейших. Как отмечает ТСН, чтобы получать пенсию в размере 11 000 гривен, нужно соответствовать определенным критериям, которые можно просчитать с помощью специального пенсионного калькулятора.

Прежде всего, решающим является стаж:

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Если гражданин хочет выйти на пенсию в 60 лет, он должен иметь не менее 32 лет официального страхового стажа.

При стаже от 22 до 31 года пенсионный возраст сдвигается до 63 лет.

А тем, кто имеет лишь 15-21 год стажа, придется ждать до 65 лет.

Однако даже наличие необходимого стажа не гарантирует высоких выплат - все зависит еще и от уровня официальной зарплаты. По подсчетам экспертов, чтобы получать пенсию в 60 лет в размере 11 тысяч гривен при наличии 32 лет стажа, среднемесячная "белая" зарплата должна быть примерно 31 400 гривен.

Пенсия рассчитывается на основе нескольких факторов:

средней зарплаты по стране за последние три года;

индивидуального коэффициента зарплаты (соотношение личной зарплаты к средней по Украине);

коэффициента страхового стажа, который составляет 1% за каждый год официальной работы.

Таким образом, чем выше уровень официальной оплаты труда и длиннее страховой стаж, тем больше сумма пенсионных начислений.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Следует учитывать, что речь идет о стандартных условиях выхода на пенсию. Расчет не охватывает льготы, предусмотренные для определенных категорий, в частности для участников боевых действий, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, доноров или тех, кто работал во вредных условиях.

Новости Украины - что известно о выплатах пенсий

Напомним, Главред писал, что украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно. Изменения дают украинцам больше инструментов для персонализированного подхода к пенсионному расчету.

Также некоторые пенсионеры Украины получат круглые выплаты в августе. Определенным категориям граждан начислят от 450 грн до 3100 грн вместе с основной пенсией.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году. Последняя индексация пенсий, согласно действующему законодательству, осуществлялась в марте.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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