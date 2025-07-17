Штурмуют рынок в Украине: эксперты назвали ТОП-5 самых надежных китайских авто

Из импортированных китайских авто 5 963 были новые, а 1 355 - подержанные.

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Какие модели авто лидируют / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как меняются предпочтения украинских водителей

Что за фавориты среди новых авто из КНР

В первой половине 2025 года украинцы приобрели 7 318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это чуть больше (на 0,4%), чем за аналогичный период 2024-го, сообщает Главред со ссылкой на Укравтопром.

Из них 5 963 авто были новыми, что демонстрирует прирост в 12%, а 1 355 - подержанные, а это, наоборот, на 31% меньше, чем в прошлом году.

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Большинство китайских машин, которые появились на украинских дорогах электромобили. Их доля составила 85% от общего количества.

ТОП-5 новых китайских авто, которые чаще всего выбирали украинцы:

BYD Song Plus - 982 шт;

- 982 шт; VW ID.Unyx - 830 шт;

- 830 шт; Honda eNS1 - 441;

- 441; Zeekr 7X - 402;

- 402; Zeekr 001 - 366.

ТОП-5 подержанных легковушек из Китая:

Zeekr 001 - 173 авто;

- 173 авто; Zeekr 7X - 95;

- 95; Polestar 2 - 76;

- 76; MG ZS - 68;

- 68; Tesla Model 3 - 65.

Также ранее объяснялось, сколько налогов вычтут после продажи авто.

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