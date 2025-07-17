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Штурмуют рынок в Украине: эксперты назвали ТОП-5 самых надежных китайских авто

Даяна Швец
17 июля 2025, 03:20
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Из импортированных китайских авто 5 963 были новые, а 1 355 - подержанные.
кроссовер, авто, деньги
Какие модели авто лидируют / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Как меняются предпочтения украинских водителей
  • Что за фавориты среди новых авто из КНР

В первой половине 2025 года украинцы приобрели 7 318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это чуть больше (на 0,4%), чем за аналогичный период 2024-го, сообщает Главред со ссылкой на Укравтопром.

Из них 5 963 авто были новыми, что демонстрирует прирост в 12%, а 1 355 - подержанные, а это, наоборот, на 31% меньше, чем в прошлом году.

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Большинство китайских машин, которые появились на украинских дорогах электромобили. Их доля составила 85% от общего количества.

ТОП-5 новых китайских авто, которые чаще всего выбирали украинцы:

  • BYD Song Plus - 982 шт;
  • VW ID.Unyx - 830 шт;
  • Honda eNS1 - 441;
  • Zeekr 7X - 402;
  • Zeekr 001 - 366.

ТОП-5 подержанных легковушек из Китая:

  • Zeekr 001 - 173 авто;
  • Zeekr 7X - 95;
  • Polestar 2 - 76;
  • MG ZS - 68;
  • Tesla Model 3 - 65.

Также ранее объяснялось, сколько налогов вычтут после продажи авто.

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Об источнике: УкрАвтопром

Аналитический портал "УкрАвтопром " - это официальный информационный ресурс Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром". Он является ключевым источником данных и аналитики по автомобильному рынку Украины.

Портал является собственностью и основной информационной площадкой Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром", основанной в 1998 году. Ассоциация представляет интересы ведущих предприятий автомобильной промышленности Украины.

Информация, публикуемая на портале, базируется на официальных статистических данных, в частности от Государственной службы статистики Украины, а также на собственных исследованиях и мониторинге рынка.

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