Штурмуют рынок в Украине: эксперты назвали ТОП-5 самых надежных китайских авто

Вкратце:
- Как меняются предпочтения украинских водителей
- Что за фавориты среди новых авто из КНР
В первой половине 2025 года украинцы приобрели 7 318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это чуть больше (на 0,4%), чем за аналогичный период 2024-го, сообщает Главред со ссылкой на Укравтопром.
Из них 5 963 авто были новыми, что демонстрирует прирост в 12%, а 1 355 - подержанные, а это, наоборот, на 31% меньше, чем в прошлом году.
Большинство китайских машин, которые появились на украинских дорогах электромобили. Их доля составила 85% от общего количества.
ТОП-5 новых китайских авто, которые чаще всего выбирали украинцы:
- BYD Song Plus - 982 шт;
- VW ID.Unyx - 830 шт;
- Honda eNS1 - 441;
- Zeekr 7X - 402;
- Zeekr 001 - 366.
ТОП-5 подержанных легковушек из Китая:
- Zeekr 001 - 173 авто;
- Zeekr 7X - 95;
- Polestar 2 - 76;
- MG ZS - 68;
- Tesla Model 3 - 65.
Также ранее объяснялось, сколько налогов вычтут после продажи авто.
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Об источнике: УкрАвтопром
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