Предупреждение о 'кусачих' штрафах: сколько налогов вычленят после продажи авто

Вкратце:
- Какую сумму придется отдать государству после продажи авто
- Сколько раз можно продать автомобиль без налога
В Украине при продаже авто продавец должен не только найти покупателя, но и позаботиться об уплате обязательных налогов. Независимо от того, какой именно транспорт продается, обязательно надо заплатить и военный сбор. Главред со ссылкой на Государственную налоговую службу объяснила: сумма налоговых обязательств зависит от типа транспортного средства и количества таких операций в течение одного года.
Если вы продаете легковое авто, мопед или мотоцикл, первая сделка в течение календарного года налогом не облагается. Но уже при второй продаже придется заплатить 5% налога на доходы физических лиц, а с третьего раза ставка возрастет до 18%.
Для крупногабаритного транспорта: автобусов, грузовиков, прицепов или тракторов правила более жесткие: налогом в 5% облагаются уже первые две сделки в год, а с третьей 18%.
Отдельно исчисляется военный сбор, он составляет 5% с дохода и применяется независимо от вида транспорта, за исключением первой продажи легкового авто.
Если вы продали транспорт и не уплатили налоги автоматически (через нотариуса или сервисные центры), вы обязаны самостоятельно подать налоговую декларацию до 1 мая следующего года и до 1 августа - уплатить все сборы.
А если вы не продаете, а наоборот, задумываетесь над покупкой, то известный автомеханик Скотти Килмер назвал модели, которые не стоит покупать.
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Об источнике: Государственная налоговая служба Украины
Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".
Служба реализует:
- государственную налоговую политику;
- государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
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