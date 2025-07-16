Предупреждение о 'кусачих' штрафах: сколько налогов вычленят после продажи авто

Эксперты рассказали, как избежать неприятностей после продажи транспорта.

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Что вы заплатите, продавая авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Какую сумму придется отдать государству после продажи авто

Сколько раз можно продать автомобиль без налога

В Украине при продаже авто продавец должен не только найти покупателя, но и позаботиться об уплате обязательных налогов. Независимо от того, какой именно транспорт продается, обязательно надо заплатить и военный сбор. Главред со ссылкой на Государственную налоговую службу объяснила: сумма налоговых обязательств зависит от типа транспортного средства и количества таких операций в течение одного года.

Если вы продаете легковое авто, мопед или мотоцикл, первая сделка в течение календарного года налогом не облагается. Но уже при второй продаже придется заплатить 5% налога на доходы физических лиц, а с третьего раза ставка возрастет до 18%.

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Для крупногабаритного транспорта: автобусов, грузовиков, прицепов или тракторов правила более жесткие: налогом в 5% облагаются уже первые две сделки в год, а с третьей 18%.

Отдельно исчисляется военный сбор, он составляет 5% с дохода и применяется независимо от вида транспорта, за исключением первой продажи легкового авто.

Если вы продали транспорт и не уплатили налоги автоматически (через нотариуса или сервисные центры), вы обязаны самостоятельно подать налоговую декларацию до 1 мая следующего года и до 1 августа - уплатить все сборы.

А если вы не продаете, а наоборот, задумываетесь над покупкой, то известный автомеханик Скотти Килмер назвал модели, которые не стоит покупать.

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Об источнике: Государственная налоговая служба Украины Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

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государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

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