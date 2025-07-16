Зачем водители в июле закрывают шины картонными коробками: хитрый лайфхак

Вы узнаете:
- Сколько лет могут прослужить автомобильные шины
- Почему шины быстро изнашиваются
- Зачем водители закрывают автомобильные шины картоном
Шины входят в число одних из самых дорогих запчастей, которые водителям приходится регулярно покупать для авто. И бывает вдвойне неприятно, если становится понятно, что износились они раньше, чем следует. Водители в некоторых странах нашли необычное применение картонным коробкам - они закрывают ими колеса. Главред выяснил причину такой хитрости.
Как долго служат автомобильные шины
Портал Motoryzacja Interia пишет, что средний срок службы шин составляет 30 - 45 000 км, хотя самые долговечные шины способны проехать до 60 000 км. Однако пробег не должен быть единственным показателем срока службы шины.
По данным производителей, возраст шины также важен и не должен превышать 10 лет. Рекомендуется проверять состояние шины на наличие трещин и состояние протектора через 5 лет. Такие дефекты могут повлиять на безопасность.
Почему автомобильные шины изнашиваются
Существует много возможных причин быстрого износа автомобильных шин. Шины чаще всего портятся из-за низкого давления, резких маневров за рулем и использования шин не по сезону. Даже способ хранения шин в межсезонье может повлиять на срок их срок эксплуатации. Также жара негативно влияет на автомобильные шины, поэтому водители в некоторых странах используют картонные коробки.
Зачем водители закрывают автомобильные шины картоном
Чаще всего этим лайфхаком пользуются водители в южной Европе, где страны накрывает жара. Водители пытаются спасти свои шины от солнца, поэтому и накрывают их картонными коробками. Это может показаться странным, но это эффективный способ защиты шин от ультрафиолетовых лучей и жары.
Оказывается, что шины, которые подвергаются длительному воздействию солнечных лучей, быстрее теряют эластичность и могут растрескиваться. Это, в свою очередь, негативно влияет на безопасность при управлении транспортным средством.
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Об источнике: Interia Motoryzacja
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