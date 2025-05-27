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Почему автомобильные шины черного цвета: правильный ответ знают единицы

Марина Фурман
27 мая 2025, 03:32
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Черные шины изготавливают не только ради эстетики.
шины
Почему автомобильные шины черные, если резина от природы белая / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Почему автомобильные шины черные
  • Какого цвета раньше были шины

Каждый день люди видят не один автомобиль, проезжающий в центре города или же возле собственного дома. Однако мало кто задумывался над цветом шин. Главред выяснил, почему автомобильные шины производят именно черного цвета.

Что интересно, шины не всегда были черными. Изначально они были белыми, ведь каучук в своем естественном виде имеет молочно-белый цвет. Кроме того, первые производители шин также часто добавляли оксид цинка к натуральному каучуку, чтобы укрепить материал, в результате чего шины становились еще светлее, передает Mental Floss.

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Примерно в 1917 году автомобильные компании решили добавить в резиновую смесь углерод, который не только придавал черный цвет, но и значительно улучшал износостойкость шины. Ведь сажа частично блокировала вредные ультрафиолетовые лучи, которые могут вызвать растрескивание резины.

Старые шины, которые не были обработаны углеродом, служили лишь около 8 тысяч километров. Зато шины, обработанные сажей, могут преодолевать расстояние в 80 500 км и более.

Была и другая проблема: Первая мировая война привела к дефициту оксида цинка, поскольку он был необходим для изготовления боеприпасов. Именно тогда углерод стал основным укрепляющим материалом для шинных компаний (хотя оксид цинка все еще играет определенную роль в процессе производства шин и сегодня).

Таким образом добавление углерода не только изменило их цвет, но и превратило шины в надежные, долговечные и безопасные детали автомобиля.

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