Неожиданная опасность: почему не стоит глушить двигатель с кондиционером

Механик советует отключать кондиционер за несколько минут до глушения двигателя.

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Автомобильный кондиционер нуждается в правильном выключении / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему нельзя глушить двигатель с работающим кондиционером

Для чего эксперт советует отключать кондиционер за 2-3 минуты до глушения двигателя

С наступлением летнего сезона украинские автомобилисты все чаще пользуются автомобильными кондиционерами. Однако многие водители не знают, как правильно эксплуатировать эту систему, что часто приводит к дорогостоящим поломкам.

Главред решил разобраться, почему нельзя глушить двигатель с работающим кондиционером.

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В разговоре с "SUV News" опытный автомеханик рассказал что, неправильное выключение кондиционера может повлечь серьезные технические проблемы. В системе климат-контроля под воздействием резких температурных перепадов образуется конденсат.

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Часть влаги выходит через дренаж, но остатки накапливаются внутри системы. Это создает идеальные условия для развития бактерий и вредных микроорганизмов, что приводит к появлению неприятного запаха в салоне и угрозе для здоровья - аллергии и респираторных заболеваний.

"Из-за влаги внутри кондиционера могут окисляться контакты и портиться дорогие детали. Ремонт в таком случае обойдется в тысячи или даже десятки тысяч гривен", - предупреждает автомеханик.

Чтобы избежать таких проблем, эксперт советует за 2-3 минуты до выключения двигателя отключать кондиционер. Это позволит системе естественно высохнуть, избежать образования конденсата и продлить срок службы климатической установки.

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