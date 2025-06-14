Не просто грязь или пыль: почему на новых автомобильных шинах есть белый налет

Новые автомобильные шины имеют определенные особенности.

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Белый налет на шинах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему шины покрыты белой пленкой

Как ее легко смыть

Автомобильные шины играют большую роль в безопасности на дороге. Хотя они рассчитаны на длительный срок службы, шины имеют срок годности.

В частности, во время покупки новых шин, на них можно увидеть странный белый налет, передает Главред.

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Откуда берется белый налет на новых шинах

Белый налет на новых шинах - это не дефект, а обычный побочный продукт производства шин, в частности, процесса вулканизации, сообщает SlashGear.

"Производители обычно используют прочные формы для изготовления качественных шин. А чтобы безопасно вынуть шины из полости формы, не повреждая резину, они используют разделительный агент. Без него резина может деформироваться или разорваться. Именно он оставляет белый налет на поверхности шины, напоминающий восковую пленку", - говорится в сообщении.

Как смыть белый налет с новых шин

Для очистки белого налета подойдет средство WD-40. В то же время, нужно избегать агрессивных чистящих средств, таких как ацетон или отбеливатель. Эти средства могут эффективно придать шинам черный цвет, но повредят резиновую поверхность.

Распылите чистящее средство непосредственно на колесо и оставьте его на несколько минут. Далее используйте сухую ткань из микрофибры, чтобы смыть средство.

Стоит добавить, что использовать жесткие щетки для удаления белого налета также не стоит. Они могут сильно повредить шины.

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