РФ боится ударов Украины: Атеш указал на перемещение боевых кораблей в Крыму

Что сообщили в Атеш:
- В бухте Севастополя почти пусто
- Оккупанты боятся ударов по остаткам кораблей РФ
- Враг перемещает корабли с целью защиты
Страна-агрессор Россия во временно оккупированном Севастополе продолжает перемещение остатков фронта РФ в стрелковой бухте города. Об этом сообщили агенты Атеш, которые отслеживают действия оккупантов.
По их данным, в последнее время бухта практически пустует и используется только для стоянки буксирных судов и небольших патрульных катеров. Периодически там проводят учения расчетов противодиверсионной работы.
"Деградация оккупационного флота в Севастополе становится все более очевидной. Стрелецкая бухта, в которой раньше было большое количество боевых судов, сейчас простаивает", - говорится в сообщении.
В то же время боевые корабли, которые все еще остаются в Севастополе, могут стать целью для СОУ. Поэтому россияне решили, что перемещение может спасти их от атак.
Ситуация в Крыму - последние новости
Напомним, Главред писал, что ГУР с помощью ударных "Бобров" поразило российские системы ПВО и ряд других объектов на территории временно оккупированного Крыма.
Ранее российские военные пропагандисты заявляли, что заместитель командующего ЧФ РФ Ильдар Ахмеров был ликвидирован в результате "коварного удара" со стороны Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Недавно СБУ нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Уничтожены три вражеских вертолета и зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
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Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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