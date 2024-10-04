Атакуют дронами каждую ночь: ВСУ готовятся к операциям возле Севастополя - Братчук

Большинство кораблей оккупанты держат в Новороссийске, ведь боятся новых атак украинских сил.

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Украинские дроны наносят большой урон флоту РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Сергей Братчук

За последние несколько дней в Черном море зафиксировали пребывание только одного вражеского ракетоносителя. Таким образом страна-агрессор Россия пытается обезопасить остатки своего флота.

Как рассказал в эфире FREEДОМ представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, в акваторию на боевое дежурство враг выводит подводную лодку, которая является носителем "Калибров".

"На ее борту, как правило, четыре ракеты. То есть это низкая потенциальная угроза ударов, хотя она действительно существует. В любом случае пуски могут быть осуществлены в очень быстром режиме. Это попытка россиян охранять и Новороссийск, и контролировать ситуацию в этой части Черного моря", - пояснил он. видео дня

При этом боевая работа украинских сил не прекращается, происходит планирование дальнейших операций по ослаблению врага, в том числе вблизи Севастополя.

"Черное море действительно должно стать безопасным. Но не так, как это видит Россия, а безопасным из-за отсутствия российского Черноморского флота", - добавил Братчук.

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Уничтожение Черноморского флота РФ - что известно

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения враг, благодаря успешным действиям ВСУ, теряет свою боеспособность в море. В частности подразделения ракетных войск во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли удары по подводной лодке "Ростов-на-Дону" и существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Ранее стало известно, что паром "Славянин", по которому украинские военные нанесли удар, был важным элементом для российской логистики.

Накануне сообщалось, что единственный авианесущий крейсер российского флота "Адмирал Кузнецов" страна-агрессор Россия не отправляла на службу в течение 8 лет. Похоже, в РФ и не собираются в дальнейшем его эксплуатировать, ведь в течение последних месяцев Кремль переназначил старых моряков судна в армию.

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