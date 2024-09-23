Аэродромы, корабли и системы ПВО: ВСУ выбили сотни целей на территории РФ

Удары Украины заставили РФ перебазировать самолеты на аэродромы от границы.

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Украина уничтожает цели на территории РФ / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Силы обороны Украины уничтожили российскую технику более чем на $15 млрд благодаря боевой системе Минобороны DELTA, заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Наши дроны показали, что такое настоящее moscow never sleeps. Сегодня украинские дроны летают более чем на 1000 км, долетают до Мурманска и Надволжья, уничтожают российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы", – написал он в своей колонке для Forbes Ukraine.

Вместе с тем глава Минобороны уточнил, что Украина первой в мире ввела технологию "роя дронов" и назвал число пораженных объектов на территории РФ.

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"Только за последний год нам удалось уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага. Среди них пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава РФ. Мы заставили врага перебазировать самолеты на аэродромы от границы на 250 км", – написал он.

Умеров также добавил, что благодаря боевой системе Минобороны DELTA Силы обороны уничтожили российскую технику более чем на $15 млрд.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ. На пораженнм складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов РФ.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала об ударе по арсеналу в РФ. Мощные взрывы повлекли за собой цепную реакцию и огромную потерю снарядов.

Как сообщалось ранее, СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

/ Инфографика Главред

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