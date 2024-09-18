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Пылает склад с ракетами С-300, С-400 и "Искандер": детали атаки по Тверской области

Алёна Воронина
18 сентября 2024, 09:56обновлено 18 сентября, 10:54
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На складе в российском городе Торопец, который ночью был атакован, оккупанты хранили большой запас ракет. В частности, там создавали запас северокорейских KN23.
Нападение на склад боеприпасов в Тверской области
Был атакован склад боеприпасов, где РФ хранила большой запас ракет/ коллаж: Главред, фото: МЧС РФ, Telegram

В городе Торопец в стране-агрессоре России продолжается пожар после атаки на склад боеприпасов. На большом складе, который был атакован, российские оккупанты хранили много ракет. Среди них, в частности, и ракеты KN23, которые россиянам поставляет Северная Корея. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Граду", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN23", - отметил Коваленко.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

видео дня

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Искандер инфографика
Что изсетно об "Искандере"/ Инфографика: Главред

Как сообщает российский ресурс ASTRA в Telegram, в Торопце расположена воинская часть 54169 ТТ, а также еще одна воинская часть - 11777 (107 арсенал ГРАУ).

"Спутниковые снимки NASA зафиксировали тепловые сигнатуры почти на всей территории 107-го арсенала ГРАУ в Тверской области. По данным украинского осинт-эксперта Tatarigami, на атакованном складе хранились, помимо прочего, 122-мм реактивные снаряды для "Градов" и 82-мм арт. О том, что в Торопце строится арсенал для хранения ракет и других боеприпасов, в 2015 писал "Военное обозрение", в 2018 году - местные СМИ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российских военнослужащих ночью эвакуировали из в/ч 54169, которая расположена рядом с горящим складом боеприпасов. Об этом ASTRA рассказали родственники эвакуированных российских военных.

Нападение на склад боеприпасов в Тверской области
Атака на склад боеприпасов в Тверской области/ скрин

Смотрите видео пожара после атаки на склад боеприпасов в Тверской области:

Склады с боеприпасами до сих пор горят и детонируют. Местные власти атаку на воинскую часть не признали, заявив лишь, что пожар возник после падения обломков сбитого дрона. Происходит эвакуация жителей города и района. Однако жители села Цикарево, расположенного напротив горящих складов, остались отрезаны от эвакуации. Часть жителей села переправилась через местное озеро, которое является единственным способом покинуть населенный пункт, а часть до сих пор ждет на берегу водоема помощи в эвакуации от местных властей, пишет ASTRA.

Эти склады ранее уже атаковали беспилотники - это происходило как минимум дважды.

Нападение на склад боеприпасов в Тверской области
Атака на склад боеприпасов в Тверской области/ скрин

Смотрите видео пожара после атаки на склад боеприпасов в Тверской области:

Ранее сообщалось, что в Тверской области РФ после атаки дронов мощно горит склад боеприпасов. Местные жители говорят, что детонация боеприпасов началась около трех часов ночи и продолжается до сих пор.

  • Пожар на складе боеприпасов в Торопце Тверской области РФ
    Пожар на складе боеприпасов в Торопце Тверской области РФ МЧС Росії, Telegram
  • Пожар на складе боеприпасов в Торопце Тверской области РФ
    Пожар на складе боеприпасов в Торопце Тверской области РФ МЧС Росії, Telegram
  • Пожар на складе боеприпасов в Торопце Тверской области РФ
    Пожар на складе боеприпасов в Торопце Тверской области РФ МЧС Росії, Telegram
  • Пожар на складе боеприпасов в Торопце Тверской области РФ
    Пожар на складе боеприпасов в Торопце Тверской области РФ МЧС Росії, Telegram
Взрывы и пожары в России - последние новости

Ранее сообщалось, что в Омске горел завод по производству "Сонцепеков". На территории российского завода "Омскктрансмаш", где производят бронетехнику и огнеметы для армии страны-агрессора, в четверг, 12 сентября, произошел пожар, сообщают местные паблики.

16 сентября сообщалось, что на российский Белгород "посыпались" снаряды - город накрыл дым, горели дома и авто. В российский Белгород и район пришел "хлопок". Россияне жаловались на сильное задымление и многочисленные пожары.

Напомним, в Минобороны заявили о новых целях ATACMS в России. Генерал-лейтенант и первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что целями баллистических ракет ATACMS являются не только военные аэродромы РФ.

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