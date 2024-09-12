Дым на весь город: в Омске горел завод по производству "Солнцепеков"

Российский завод находится под западными санкциями.

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В России снова пожар / Коллаж Главред. Фото: скриншоты видео

На территории российского завода "Омсктрансмаш", где производят бронетехнику и огнеметы для армии страны-агрессора, в четверг, 12 сентября, случился пожар, сообщают местные паблики.

СМИ публиковали густой столб дыма, поднимавшийся над городом.

Власти Омска утверждают, что пожар случился во время ремонтных работ на крыше — "локальное возгорание кровельного материала".

видео дня

Инцидент якобы не отразился на производственном процессе.

Тем не менее после заявления чиновников пожарные службы продолжили съезжаться на место ЧП.

Несмотря на якобы "локальное возгорание", городские специалисты начали измерение состояния воздуха.

Что такое Омсктрансмаш? Омский завод транспортного машиностроения - российская машиностроительная компания, одна из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе, основанной в 1896 году, на данный момент является частью Государственного предприятия Ростех. Изготавливает технику военного назначения, дорожно-строительные машины, технику для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по производству железнодорожной техники. Из-за вторжения России на Украину, завод находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Японии, Канады, Украины и Швейцарии.

Пожар в России - последние новости

Напомним, в Омске 1 августа вспыхнул масштабный пожар на территории нефтезавода. Тогда отмечалось, что огонь уже охватил 300 квадратных метров предприятия. На месте работали силы российского МЧС.

До этого в Екатеринбурге во вторник, 30 июля, вспыхнул масштабный пожар на заводе "НПО автоматики", который входит в Роскосмос. Завод поставляет радиоэлектронное оборудование российским разведчикам.

Также на территории научно-исследовательского института (НИИ) "Платан" в подмосковном Фрязино, который занимается разработкой полупроходных лазеров и жидких экранов для российской армии, в понедельник, 24 июня, случился крупный пожар со взрывами.

Еще раньше под Ростовом дотла выгорела казарма мотострелковой дивизии. Пожар произошел в воинской части, где базировалось одно из подразделений армии оккупантов из РФ - 150-я мотострелковая дивизия.

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