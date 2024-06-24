Люди выпрыгивали из окон: случился пожар со взрывом на 'оборонном' НИИ в Подмосковье

Россияне не смогли дождаться у окон прибытия экстренных служб.

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Это уже 30-й объект в РФ за 2024 год из категории заводов или НИИ, где возникает крупный пожар / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

На на территории научно-исследовательского института (НИИ) "Платан" в подмосковном Фрязине, который занимается разработкой полупроходных лазеров и жидких экранов для российской армии, в понедельник, 24 июня, случился крупный пожар со взрывами.

По сообщению росСМИ, огонь начался на 6 этаже и охватил один из корпусов предприятия. В считанные минуты пожар распространился на остальные этажи - четыре этажа сгорели дотла. В одном из помещений прогремел взрыв - официально утверждается, что то был газовый баллон.

Заблокированные огнем работники, ожидая у окон появления экстренных служб, фактически сгорели заживо, что фиксировали очевидцы на свои камеры.

видео дня

Пожар на НИИ во Фрязине - смотрите видео:

Некоторые пытались спастись самостоятельно - и выпрыгивали из окон. Сообщается о 8 погибших.

Примечательно, что российские СМИ пытаются не привязывать случившееся к работе НИИ на ВПК. В некоторых сводках даже подчеркивается, что горело здание "бывшего" НИИ.

InformNapalm замечает, что возгорание началось на этаже корпуса, где размещаются кабинеты планирования и проектирования.

Согласно статистике сообщества, это уже 30-й объект на территории РФ за 2024 год из категории заводов или НИИ, на котором возник масштабный пожар.

Что такое InformNapalm? Inform Napalm — волонтерский проект по информированию широкой аудитории об российской агрессии против Украины. С целью информирования широкой иностранной аудитории авторы проекта переводят материалы на десятки языков мира, среди которых японский и китайский. Руководитель проекта - Роман Бурко, представитель - Михаил Макарук, пишет Википедия.

Пожары в России - последние новости:

30 мая в Москве вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров. Российские пропагандистские СМИ утверждали, что пожар якобы возник в производственно-складском здании.

Кроме того, снова горела нефтебаза в Туапсе. Местные жители сообщали о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на объекте.

Также "бавовна" пожаловала на предприятие вторпереработки и завод по производству двигателей для МиГов в Москве.

Еще раньше под Ростовом дотла выгорела казарма мотострелковой дивизии. Пожар произошел в воинской части, где базировалось одно из подразделений армии оккупантов из РФ - 150-я мотострелковая дивизия.

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