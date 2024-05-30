Мощный пожар в Москве: огонь охватил 4 тысячи "квадратов", привлекли авиацию

В столице страны-агрессора РФ Москве вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров. Российские пропагандистские СМИ утверждают, что пожар якобы возник в производственно-складском здании.
По данным РИА Новости, к тушению пожара привлекли авиацию. Горит разноуровневое производственно-складское здание. Внутри здания находятся емкости с легковоспламеняющийся жидкостью.
"В тушении крупного пожара на востоке Москвы помогает вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек, внутри здания находятся емкости с легковоспламеняющийся жидкостью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет Ка-32 сбросил уже 75 тонн воды.
Позже стало известно, что пожар в Москве тушат уже 2 вертолета - один из них Ми-26, на горящее здание сброшено уже 200 тонн воды.
Смотрите видео - В Москве вспыхнул мощный пожар:
Как сообщал Главред, ночью 9 мая была атакована нефтебаза в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Повреждены несколько резервуаров. Кроме того, в российском Белгороде прогремели взрывы и вспыхнули пожары.
27 мая в оккупированном Луганске прогремели взрывы, после которых начался масштабный пожар. По словам главы Луганской ОГА Артема Лысогора, взрывы прогремели в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, который находится рядом.
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