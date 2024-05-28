'На аэродром прилетели в гости ATACMS': в Луганске прогремели мощные взрывы

В понедельник вечером, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели взрывы, после которого начался масштабный пожар. Взрывы в городе подтвердил глава Луганской ОГА Артем Лысогор.
По его словам, взрывы прогремели в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, который находится рядом.
"Чуть больше года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвел "хлопок", который испортил россиянам планы. Теперь еще раз. Что именно повреждено или разрушено — оккупанты, как и обычно, не покажут. Это будет означать, что потери авиационной техники могут быть существенными", — написал Лысогор в Telegram.
Местные жители в соцсетях публикуют кадры, на которых видно яркое пламя.
Смотрите видео - В оккупированном Луганске прогремели взрывы:
Российские пропагандисты также подтвердили, что в оккупированном Луганске прозвучали несколько взрывов, после обстрела начался пожар.
Российские мониторинговые паблики в 21:10 писали о том, что Украина "предприняла попытку нанести удар из HIMARS", а "выходы" ракет якобы были из-под Краматорска Донецкой области. Оккупанты традиционно заявили об "успешной" работе ПВО.
Блогер Роман Шрайк в Telegram предположил, что вероятно "на местный аэродром прилетели в гости ATACMS".
Гауляйтер оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник заявил об обстреле кассетными боеприпасами.
Что такое "бавовна"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".
"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
Удары по России и оккупированным территориям - последние новости
Дрон ГУР 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.
Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.
Этот объект, как стало известно позже, входит в "Газпром нефтехим Салават", владеющий одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. После "прилетов" дронов НПЗ остановил работу.
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