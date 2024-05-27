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Дрон ГУР пролетел рекордное расстояние и атаковал вражескую РЛС в Орске – СМИ

Анна Ярославская
27 мая 2024, 09:30
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Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе.

РЛС
Дрон ГУР атаковал надгоризонтную РЛС РФ в Орске / Коллаж: Главред, фото: google.com.ua/maps, Википедия

Дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в ГУР.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - отмечает издание.

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Орск на карте
Орск на карте / google.com.ua/maps

Последствия поражения вражеского объекта уточняются.

Ранее наиболее отдаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, расположенный на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.

Что такое РЛС "Воронеж"

77Я6 "Воронеж" — семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности, которые предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

Семейство состоит из станций метрового ("Воронеж-М", "Воронеж-ВП"), дециметрового ("Воронеж-ДМ") и сантиметрового ("Воронеж-СМ") диапазона волн. Длинноволновые станции обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов, коротковолновые позволяют точнее определить параметры цели, пишет Википедия.

Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

Удары дронов по России

17 апреля беспилотники военной разведки Украины атаковали российский загоризонтный радиолокатор "Контейнер" в Мордовии. Он способен обнаруживать цели на расстоянии около 3000 км и на высоте более 100 км.

Утром 17 мая в Туапсе Краснодарского края страны-агрессора РФ прогремели взрывы - там был атакован НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар.

Также сообщалось о поражении дроном ГУР МОУ радиолокационной станции этого семейства "Воронеж ДМ", расположенной в поселке Глубокий Краснодарского края. Она подверглась атаке 23 мая, в результате чего на территории объекта начался пожар.

В ночь на 27 мая в стране-агрессор РФ произошло падение двух БпЛА на территорию нефтебазы в Орловской области.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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