УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В РФ пожаловались на атаку дронов на топливно-заправочную станцию и нефтебазу

Анна Ярославская
27 мая 2024, 06:36обновлено 27 мая, 08:02
231
Ночью в Орловской области вспыхнул пожар на Ливенской нефтебазе.
Дрон, НПЗ
В России вспыхнул пожар на Ливенской нефтебазе / Коллаж: Главред, фото: Astra, 22 отдельная механизированная бригада

Губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков заявил о ночной атаке дронов - в городе Ливны произошло падение двух БпЛА на территорию нефтебазы.

"Сегодня утром во время еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БпЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны", - написал он в Telegram 27 мая.

По его словам пострадала часть фасада административного здания. На локализацию и устранение последствий немедленно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города.

видео дня

"В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БпЛА", - добавил Клычков.

Местные жители сообщили о пожаре на Ливенской нефтебазе.

Чиновник также сообщил, что на месте происшествия погиб водитель пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.

Тем временем российские Telegram-каналы публикуют предполагаемое фото топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области после атаки БПЛА.

Отмечается, что станция находится на улице Фрунзе, в непосредственной близости от Ливенской нефтебазы.

Последствия атаки дронов по Орловской области РФ
Последствия атаки дронов по Орловской области РФ / t.me/astrapress

Позже росСМИ опубликовали фото топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области после атаки БПЛА.

Сообщается, что повреждены 2 станции, которые находятся в 250 метрах друг от друга на улице Фрунзе: АЗС "Роснефть" и АГЗС Nord газ.

Обе станции находятся в непосредственной близости от Ливенской нефтебазы.

Местные жители сообщили, что слышали около 7 взрывов.

оследствия атаки дронов по Орловской области РФ
Последствия атаки дронов по Орловской области РФ / Фото: Baza
Последствия атаки дронов по Орловской области РФ
Последствия атаки дронов по Орловской области РФ / t.me/astrapress

Атаки дронов на россиийские НПЗ

Утром 17 мая в Туапсе Краснодарского края страны-агрессора РФ прогремели взрывы - там был атакован НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что утром 17 мая была "совершена попытка террористической атаки с использованием 2 БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе.

Согласно данным украинских СМИ, СБУ и ГУР совместно ударили по Севастопольской бухте, разведчики — по морскому порту Новороссийска, а СБУ — атаковали Туапсинский НПЗ.

Причем якобы дроны СБУ уже второй раз в этом году "посетили" Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать, из-за чего ремонт придется начинать сначала.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, в результате пожара российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе пришлось аварийно закрыть.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России дроны НПЗ атака дронов
Реклама

Главное за день

РФ стягивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

РФ стягивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

08:24 Украина
Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

07:35 Украина
Зеленский едет в Мадрид на встречу с Санчесом: названа дата и цель визита

Зеленский едет в Мадрид на встречу с Санчесом: названа дата и цель визита

07:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв 14918

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех 11629

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится 9881

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс 3152

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

Последние новости

08:29

"Не могла найти себе богатого": Ольга Сумская рассказала правду о браке с Борисюком

08:24

РФ стягивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

08:02

Джамала в третий раз стала мамой и показала фото

07:35

Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

07:12

Зеленский едет в Мадрид на встречу с Санчесом: названа дата и цель визита

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать УкраинеВойна на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине
06:36

В РФ пожаловались на атаку дронов на топливно-заправочную станцию и нефтебазу

06:01

Договариваться Путин ни с какими украинцами не собирается.мнение

05:30

Ребус для тех, у кого блестящее зрение: надо за 13 секунд найти дорогое кольцо

04:50

Одна за другой ворвутся магнитны6 бури: как долго будет сохранятся опасность

Реклама
04:00

Копеечное средство спасет урожай картошки: колорадский жук исчезнет навсегдаВидео

03:03

Растения начнут "болеть": что делать, если температура в теплице слишком высокая

02:00

"Ворогів не зміг прощати": Зибров выпустил новую мощную версию хита "Хрещатик"Видео

01:30

Опять холостячка: Мадонна рассталась с молодым бойфрендом - что случилось

01:27

Внучка Софии Ротару в вышиванке похвасталась новым бойфрендом-миллиардером

00:11

Счастливые и влюбленные: Валерий Залужный показал нежное сэлфи с женой

26 мая, воскресенье
23:57

Девушка за секунду потеряла почти всю семью: в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама

22:24

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

22:15

Оля Цибульская рассказала про роман с мужем и поделилась редкими фото

21:50

Чего добилась Россия терактом в Харьковемнение

21:14

Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

Реклама
20:40

Удары ВСУ оружием Запада по России: Шольц объявил о позиции Германии

20:37

Санта Димопулос в Эмиратах оторвалась с молчуньями из ВиаГры

19:56

Войска Путина проваливаются в Харьковской области: в Британии раскрыли детали

19:40

Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода

19:24

Графики отключения света: в какие часы не будет электроэнергии 27 мая

19:02

От Норвегии до Польши: страны НАТО усилят границу с РФ – Newsweek

18:48

Нашли тела девочки и ее мамы: в Харькове возросло количество погибших в ЭпицентреФотоВидео

18:34

НАТО может сбивать ракеты РФ над Львовом: в ФРГ сделали неожиданное предложение

17:42

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

17:34

Бывшее оружие РФ для ВСУ: Британия тайно вооружает Украину – The Sunday Times

17:33

В дом придет достаток и богатство: куда нужно поставить чашку с монетами - приметы

17:02

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

16:52

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

16:42

"Полномасштабные боевые действия": пограничники оценили угрозу наступления РФ на Сумщине

16:24

Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Девам - влечение, Ракам - знакомство

16:19

Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

16:00

Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа

15:56

ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

15:40

Языковой омбудсмен пояснил, накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями

15:31

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

Реклама
15:27

Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

15:16

Финансовый гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: кому суждено разбогатеть

14:50

Милевский впервые показал фанатам свою новую девушку

14:47

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

14:36

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 буквВидео

14:17

Источники сообщили, что Кейт Миддлтон не появится на публике еще долгое время

14:15

Почему Китай бряцает оружием возле Тайванямнение

14:14

"Сердцем с Харьковом": Галкин осудил РФ и показал жертву трагедии в "Эпицентре"Фото

13:51

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

13:43

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять