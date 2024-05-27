В РФ пожаловались на атаку дронов на топливно-заправочную станцию и нефтебазу

Ночью в Орловской области вспыхнул пожар на Ливенской нефтебазе.

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В России вспыхнул пожар на Ливенской нефтебазе / Коллаж: Главред, фото: Astra, 22 отдельная механизированная бригада

Губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков заявил о ночной атаке дронов - в городе Ливны произошло падение двух БпЛА на территорию нефтебазы.

"Сегодня утром во время еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БпЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны", - написал он в Telegram 27 мая.

По его словам пострадала часть фасада административного здания. На локализацию и устранение последствий немедленно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города.

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"В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БпЛА", - добавил Клычков.

Местные жители сообщили о пожаре на Ливенской нефтебазе.

Чиновник также сообщил, что на месте происшествия погиб водитель пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.

Тем временем российские Telegram-каналы публикуют предполагаемое фото топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области после атаки БПЛА.

Отмечается, что станция находится на улице Фрунзе, в непосредственной близости от Ливенской нефтебазы.

Последствия атаки дронов по Орловской области РФ / t.me/astrapress

Позже росСМИ опубликовали фото топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области после атаки БПЛА.

Сообщается, что повреждены 2 станции, которые находятся в 250 метрах друг от друга на улице Фрунзе: АЗС "Роснефть" и АГЗС Nord газ.

Обе станции находятся в непосредственной близости от Ливенской нефтебазы.

Местные жители сообщили, что слышали около 7 взрывов.

Последствия атаки дронов по Орловской области РФ / Фото: Baza

Последствия атаки дронов по Орловской области РФ / t.me/astrapress

Атаки дронов на россиийские НПЗ

Утром 17 мая в Туапсе Краснодарского края страны-агрессора РФ прогремели взрывы - там был атакован НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что утром 17 мая была "совершена попытка террористической атаки с использованием 2 БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе.

Согласно данным украинских СМИ, СБУ и ГУР совместно ударили по Севастопольской бухте, разведчики — по морскому порту Новороссийска, а СБУ — атаковали Туапсинский НПЗ.

Причем якобы дроны СБУ уже второй раз в этом году "посетили" Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать, из-за чего ремонт придется начинать сначала.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, в результате пожара российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе пришлось аварийно закрыть.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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