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В Туапсе остановился НПЗ после атаки беспилотников - Reuters

Дмитрий Видоменко
17 мая 2024, 22:58
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В результате пожара, который был вызван ударом украиниских дроной, российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе аварийно закрыли, пишет Reuters.
Туапсинский НПЗ, пожар
Атаки на русские НПЗ украинскими дронами - завод в Туапсе остановлен / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В результате пожара российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (Краснодарский край) чиновникам пришлось аварийно закрыть. Об этом сообщает западное новостное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в ночь с 16 на 17 мая украинские беспилотники попали в производственный блок сжиженного нефтяного газ. При этом установка перегонки сырой нефти осталась невредимой.

"Во время пожара не было черного дыма. Это означает, что это просто сжигание газа", — отметил источник.

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Кроме того, источник отметил – с технической точки зрения есть возможность обойти блок сжиженного газа и перезапустить нефтеперерабатывающий завод "относительно скоро".

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Напомним, утром 17 мая в Туапсе Краснодарского края страны-агрессора РФ прогремели взрывы - там атакован НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар,

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что утром 17 мая была "совершена попытка террористической атаки с использованием 2 БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе.

Согласно данным украинских СМИ, СБУ и ГУР совместно ударили по Севастопольской бухте, разведчики — по морскому порту Новороссийска, а СБУ — атаковали Туапсинский НПЗ.

Причем якобы дроны СБУ уже второй раз в этом году "посетили" Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать, из-за чего ремонт придется начинать сначала.

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краснодарский край НПЗ война России и Украины
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