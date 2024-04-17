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Украинские дроны атаковали мощную российскую РЛС "Контейнер" в Мордовии - СМИ

Руслана Заклинская
17 апреля 2024, 16:17
Беспилотники ГУР преодолели почти 700 километров и ударили по военному радиоцентру России.
Украинские дроны атаковали мощную российскую РЛС 'Контейнер' в Мордовии - СМИ
ГУР атаковало военный радиоцентр РФ/ Коллаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, Сергей Братчук/Telegram

В среду, 17 апреля, беспилотники военной разведки Украины атаковали российский загоризонтный радиолокатор "Контейнер" в Мордовии. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГУР.

Местные сообщили в мессенджерах, что звуки взрывов прогремели около 9 часов утра. Кроме того, в сети появились видео, на которых можно увидеть столб дыма на месте РЛС "Контейнер" после удара беспилотника.

По данным издания, украинские беспилотники совершили атаку на 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в городе Ковылкино в Мордовии. Целью этой спецоперации был загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер". Он способен обнаруживать цели на расстоянии около 3000 км и на высоте более 100 км.

видео дня

"Двухкоординатная загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС "Контейнер" россияне построили в городе Ковылкино в Мордовии в 2000-2002 годах", - отметили в издании.

В Ковылкино расположена приемная часть и основная аппаратурная часть радиолокатора. Приемная антенная система состоит из 144 антенно-фидерных мачт высотой 34 метра и имеет размеры 1300 метров в длину и 200 метров в глубину.

Расстояние от украинской границы до места поражения составляет около 680 километров.

Что известно о РЛС "Контейнер"?

"Контейнер" - это двухкоординатная загоризонтная РЛС нового поколения, которая способна обнаруживать воздушные цели на больших расстояниях.

Атаки Украины по военным объектам РФ - последние новости

Напомним, ранее Украина уже атаковала воинскую часть россиян в городе Ковылкино в Мордовии. БПЛА ударили по радиотехническому узлу, где расположен загоризонтный радиолокатор "Контейнер".

Также 17 апреля беспилотники ГУР атаковали авиационный завод в Татарстане. Удар нанесли по предприятию, где оккупанты изготавливают и ремонтируют свои бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Кроме этого, в ночь на 17 апреля ВСУ атаковали оккупированный РФ аэродром в Джанкое. Украина атаковала место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. По аэродрому ударили баллистическими ракетами, что привело к повреждению вертолетов и, по определенным источникам, установки ПВО С-300.

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РЛС мордовия война России и Украины
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