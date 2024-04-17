"Минус" вертолеты и ПВО: подробности мощнейшего удара по аэродрому в Джанкое

В результате ночного ракетного удара 16 апреля по захваченному россиянами аэродрому в Джанкое врагом потеряны, по данным российских пабликов, четыре вертолеты и одна установка ПВО.
Как пишет ASTRA, было атаковано место дислокации вертолётного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Аэродром атаковали баллистическими ракетами.
Другой российский - пропутинский - паблик утверждает, что во время атаки повреждены полностью и частично четыре вертолета - два Ка-52 и два Ми-28. Есть якобы попадание по пусковой установке ПВО С-300. Потери личного состава ВС РФ уточняются.
Военный аэродром в Джанкое
Военный аэродром "Джанкой" — главный логистический хаб для российской армии и место базирования ударных вертолетов. В Джанкое дислоцируется 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ в составе трех авиационных эскадрилий на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52.
Кроме этого в "Джанкое" дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.
Тем временем в сети публикуют фото, как утверждается, уничтоженного ЗРК С-400 "Триумф" после удара по аэродрому в Джанкое. Подтверждений подлинности фото нет.
Власти оккупированного региона до сих пор официально ничего не сообщили об атаке, заявив лишь о частичном перекрытии движения на трассе в районе Джанкоя.
Взрывы в Крыму - главное по атаке на аэродром в Джанкое
В ночь на 17 апреля жители Джанкоя сообщали о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Спутник зафиксировал шесть очагов возгорания на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.
По данным крымских пабликов, на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. Ранее на летном поле фиксировали пусковые установки С-300/С-400.
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