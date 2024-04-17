РФ готовит новую масштабную провокацию против Украины: в ГУР предупредили украинцев

Кремль будет пытаться акцентировать внимание, что элитные украинские спецподразделения участвуют в боевых действиях в Африке.

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Россия готовит масштабную кибератаку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Главное управление разведки Украины сообщило, что Кремль готовит новую провокацию против Украины. Они хотят обвинить наше государство в незаконном обороте западного оружия в Африке.

Как отмечается в ГУР, что на фоне ослабления позиций РФ и ее прокси-сил на Африканском континенте, спецслужбы Кремля готовят очередную информационную спецоперацию, направленную против нашего государства.

"Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан. Для этого российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки "трофейного" оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемой ЧВК "Вагнер" во время войны в Украине", - отметили в пресс-службе ГУР. видео дня

Там также добавили, что цель таких публикаций - дискредитация Украины и партнеров. А еще - обвинение западных союзников в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины.

"Кремль будет пытаться акцентировать внимание, что элитные украинские спецподразделения участвуют в боевых действиях в Африке в тот период, когда Россия ведет геноцидную войну в самой Украине. В то же время в связи с религиозными праздниками, которые продолжаются в мусульманском мире, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фотоматериалы на территории Беларуси. Подчеркиваем, что Украина и ее Силы Обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН, с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к любым незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом оружия", - заявили в украинской разведке.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Напомним, что в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России. по имеющимся данным ГУР, по состоянию на март 2024 года в составе воздушно-космических сил вооруженных сил РФ находится около 100 истребителей Су-35.

В разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия продолжит наносить воздушные удары по Украине, пока у нее будут для этого средства.

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