Главная цель врага: в ГУР отреагировали на ракетный удар по Украине 11 апреля

Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с использованием "Шахедов" и различных типов ракет 11 апреля. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины отметили, что оккупанты направляют свои действия на осложнение жизни мирных граждан. Об этом сообщил представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
По его словам, российские войска обстреливали гражданские объекты в Украине, что является нарушением международного гуманитарного права и считается военным преступлением.
"О вероятности таких комбинированных и массированных атак было известно. И об этом говорилось публично. Что касается цели, здесь четко видно, что удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре", - заявил представитель ГУР.видео дня
Он заявил, что российская сторона пытается максимально нанести разрушения и повреждения именно объектам гражданской инфраструктуры с целью осложнения жизни мирных граждан и обострения гуманитарных проблем в стране.
"То, что они не смогли по организационным причинам, не успели сделать зимой, они пробуют догнать сейчас по уничтожению украинской энергетики", - отметил представитель ГУР.
Он подчеркнул, что все действия России являются военными преступлениями и это видит весь мир.
"И противодействие этим преступлениям тоже известно, украинское руководство говорит об этом на весь мир", - резюмировал он.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
Ракетный удар по Украине 11 апреля - последствия обстрела
Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, российские оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, что привело к сложной ситуации с электроснабжением.
В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов и ударными беспилотниками, в частности, основной удар был направлен на Львовщину. Было уничтожено 57 воздушных целей, включая 18 ракет и 39 ударных беспилотников.
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