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Главная цель врага: в ГУР отреагировали на ракетный удар по Украине 11 апреля

Юрий Берендий
11 апреля 2024, 12:19
В ГУР отметили, что целью российского ракетного удара 11 апреля было нанесение максимального ущерба для гражданской инфраструктуры Украины.
Главная цель врага: в ГУР отреагировали на ракетный удар по Украине 11 апреля
В ГУР назвали главную цель ракетного удара по Украине 11 апреля / Коллаж Главред, фото: ГСЧС, Силы обороны юга Украины

Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с использованием "Шахедов" и различных типов ракет 11 апреля. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины отметили, что оккупанты направляют свои действия на осложнение жизни мирных граждан. Об этом сообщил представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска обстреливали гражданские объекты в Украине, что является нарушением международного гуманитарного права и считается военным преступлением.

"О вероятности таких комбинированных и массированных атак было известно. И об этом говорилось публично. Что касается цели, здесь четко видно, что удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре", - заявил представитель ГУР.

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Он заявил, что российская сторона пытается максимально нанести разрушения и повреждения именно объектам гражданской инфраструктуры с целью осложнения жизни мирных граждан и обострения гуманитарных проблем в стране.

"То, что они не смогли по организационным причинам, не успели сделать зимой, они пробуют догнать сейчас по уничтожению украинской энергетики", - отметил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что все действия России являются военными преступлениями и это видит весь мир.

"И противодействие этим преступлениям тоже известно, украинское руководство говорит об этом на весь мир", - резюмировал он.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Ракетный удар по Украине 11 апреля - последствия обстрела

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, российские оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, что привело к сложной ситуации с электроснабжением.

В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов и ударными беспилотниками, в частности, основной удар был направлен на Львовщину. Было уничтожено 57 воздушных целей, включая 18 ракет и 39 ударных беспилотников.

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