Массированная ракетная атака по Украине 11 апреля: сколько воздушных целей сбила ПВО

В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Основной удар был направлен на Львовскую область. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 57 воздушных целей, в том числе 18 ракет и 39 ударных беспилотников. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук
Всего для удара по Украине российские оккупанты использовали 82 средства воздушного нападения, в частности:
- 20 крылатых ракет типа Х-101/Х-555, выпущенных из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область, РФ);
- 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", выпущенных с истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область, РФ);
- 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области, РФ);
- 40 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, РФ, и Чауда, Крым);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской области).
Отмечается, что для отражения воздушной атаки противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
"В результате работы сил ПВО было уничтожено 57 воздушных целей, в частности: 16 крылатых ракет типа Х-101/Х-555; 39 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136"; 2 управляемые авиационные ракеты типа Х-59", - резюмировал Николай Олещук.
Что известно о ракете Х-101
Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия.
По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.
Ракетный удар по Украине 11 апреля - последствия обстрела
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар РФ утром 11 апреля, отметив, что оккупанты запустили более 40 ракет и около 40 ударных дронов. Удалось сбить часть ракет и "шахедов".
В ночь на 11 апреля Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по Украине, направленный на энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что силы ПВО успешно отработали против российских "Шахедов" в южных регионах.
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