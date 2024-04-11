В ВСУ назвали 'предвестника' массированных атак по Украине: в чем угроза

Этой ночью страна-террорист Россия снова продемонстрировала характерный признак - предвестника ракетно-дроновой атаки.

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Россия нанесла массированный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что накануне каждой массированной ночной ракетно-дроновой атаки, Россия выводит на боевое дежурство ракетоноситель. Это характерная тактика врага.

Она сообщила, что этой ночью агрессор снова продемонстрировал характерный признак-предвестник ракетно-дроновой атаки - выход на боевое дежурство подводного ракетоносителя.

"Это уже стал признак, мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака - на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на сейчас мы не фиксировали, что были пуски с моря, но сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян", - сказала она в эфире телемарфона "Єдині новини". видео дня

По ее словам, это может быть направлено на рассредоточение усилий сил ПВО.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Массированный обстрел Украины 11 апреля

Напомним, что РФ атаковала Украину всем арсеналом. Оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели, в частности, в Киевской, Львовской и Харьковской областях.

РФ била ракетами по Харькову. В Харькове прогремели взрывы. После этого стало известно о проблемах с энергоснабжением в городе. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе удара баллистического вооружения из Белгородской области страны-агрессора.

В ВСУ рассказали о новой подлой тактике обстрелов. Оккупанты продолжают терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Атаки РФ сосредоточены вокруг важных объектов. Также оккупанты применяли дроны-камикадзе. В ряде городов прогремели взрывы, были и "прилеты".

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