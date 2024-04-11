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Было как минимум 10 ударов: РФ била ракетами по Харькову, есть проблемы со светом

Анна Ярославская
11 апреля 2024, 06:38
Под удар оккупантов попала критическая инфраструктура города Харькова и области.
Ракетный удар, летчики РФ, карат тревог
РФ нанесла ракетный удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, t.me/alarmukraine

В ночь на 11 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты, в том числе и "Кинжалы". В Харькове прогремели взрывы. После этого стало известно о проблемах с энергоснабжением в городе.

В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе удара баллистического вооружения из Белгородской области страны-агрессора.

"В городе раздаются взрывы. Харьков под ударом российских ракет. Будьте осторожны", - написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

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Позже глава города сообщил, что в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением.

"Метро ближайшие часы не будет работать, так что выстраивайте свои маршруты исходя из этого", - предупредил Терехов.

В 05:38 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.

"По состоянию на сейчас – пострадавших нет. Информация обновляется. Уже фиксируем перебои с электроснабжением", - написал Синегубов.

Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 - что известно

Вечером 10 апреля российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.

Около 01:18 в командовании Воздушных сил заявили о движении вражеской ракеты в направлении Одессы и грозе применения врагом баллистики на востоке страны.

Позже стало известно о вылете девяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Впоследствии была объявлена тревога по всей Украине. Также стало известно о работе ПВО в Киевской области и запуске оккупантами ракет "Кинжал".

По данным мониторинговых каналов, оккупанты выпустили 8 "Кинжалов". Под ударом снова оказалась критическая инфраструктура.

ракета кинджал кинжал инфографика
Ракета "Кинжал" - что о ней известно / Инфографика: Главред

Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

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