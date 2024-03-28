Потери РФ огромные: Гуменюк назвала главную цель ВСУ на левом берегу Днепра

Гуменюк отметила, что россияне продолжают активные наступательные операции на левом берегу Днепра без поддержки бронетехники.

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Гуменюк назвала главную цель ВСУ на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Россияне продолжают применять тактику "мясных штурмов" для наступления на позиции Сил обороны Украины на левом берегу Днепра. Ежедневно в районе Крынок потери врага достигают от 30-ти до 40-ти военнослужащих армии РФ. Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, за минувшие сутки россияне трижды попытались наступать на позиции украинских военных на этом направлении.

"Они пытались вновь действовать "мясным" способом, как уже шутят наши бойцы, потому что бронетехника у них по-прежнему под запретом. На этом направлении они действуют чисто пехотными штурмами, собирая группы до 10-15 человек, с разных направлений пытаются приближаться к нашим позициям. Нам удается их отбивать. Потери врага ежесуточно составляют именно на этом направлении, возле Крынок, от 30 до 40 оккупантов. И это и безвозвратные, и санитарные потери", - сказала Гуменюк. видео дня

Она отмечает, что в связи с этим врагу сложно осуществлять формирование новых подразделений, которые могли бы принять участие в подобных штурмах.

Гуменюк добавила, что у российских военных существует значительный внутренний дисбаланс, особенно морально-психологический, и им приходится постоянно проводить ротации, заменяя подразделения, которые будут участвовать в следующих штурмах, чтобы привлекать новых бойцов, которые не имеют полного представления об общей ситуации.

"С нашей стороны позиции удерживаются и продолжается работа над расширением плацдарма" - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что главной целью украинских военных сейчас является отбрасывание боевых позиций и огневых точек противника на расстояние 20-30 км от берега реки, чтобы обеспечить безопасность жителей правого берега Днепра.

Кроме того, комментируя ситуацию в Запорожской области, Гуменюк отметила, что Силы обороны Украины ежедневно уничтожают до 150 российских военных.

"Это результаты буквально за прошедшие сутки. Также нам удается выбивать их потенциал пушечный, 8-10 пушек за сутки удается уничтожить, 4-6 минометов и до 30 единиц автобронетанковой техники", - рассказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, россияне ожидают улучшения погодных условий и высыхания почвы для использования бронетехники в ходе наступательных операций.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ситуация на юге - бои на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские войска продолжают активные действия на левобережье Херсонщины. Российские войска пытаются перегруппировать личный состав и технику ближе к Днепру, но украинские защитники мужественно удерживают свои позиции. Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в прямом эфире телеканала "Эспрессо".

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