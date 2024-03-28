"Отношение как ко второму сорту": чемпионка-путинистка разнылась из-за "унижения" россиян

Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова закатила настоящую истерику из-за условий допуска российских спортсменов к Играм-2024 года в Париже.

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По словам бывшей конькобежки Журовой, МОК якобы ввел несправедливые санкции против российских спортсменов / коллаж Главред, скриншоты из видео

Обладательница золотой медали зимней Олимпиады-2006 по конькобежному спорту и депутат Госдумы страны-агрессора РФ Светлана Журова устроила настоящую истерику из-за условий допуска российских спортсменов к ОИ-2024 в Париже. Она в интервью российским пропагандистским СМИ пожаловалась на то, что международное спортивное сообщество относится к представителям страны-агрессора "как ко второму сорту".

По словам бывшей конькобежки, Международный олимпийский комитет (МОК) якобы ввел несправедливые и необоснованные санкции в отношении российских атлетов.

"На самом деле сумасшедшая разница в условиях, которые они выставили сейчас, и в условиях прошлой Олимпиады, когда были другие причины нашего нейтрального статуса. На данный момент условия, которые сейчас выдвинуты, унизительны в моем понимании. Но я также понимаю, что МОК в любой момент может их еще ужесточить. Это отношение к нам как ко второму сорту. Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них", – сказала Журова.

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Пользователи в комментариях категорически не согласились с нытьем бывшей спортсменки.

"Очень нравится, как они все наперебой за народ вещают. Я, может быть, из другого народа, но наш бы очень быстро вам столыпинский галстук подарил", "А Журова не в курсе почему МОК ужесточил требования к нашим спортсменам и даже временно (на сколько?) приостановил членство нашего Олимпийского комитета в МОК?", "Так и что делать с этим, Света? Сказать, что у нас ракеты, поэтому любите нас?", ‒ написали они.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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