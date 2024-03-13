"Скучно, глупо": путиниста-фигуриста разнесли за нытье по поводу "Олимпиады"

Российский фигурист Никита Кацалапов назвал "неожиданным" отстранение спортсменов из РФ от соревнований после полномасштабного вторжения его страны в Украину.

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Путиниста-фигуриста Кацалапова разнесли за нытье по поводу "Олимпиады" / коллаж Главред, фото "Википедия" и ua.depositphotos.com

Известный российский фигурист-путинист Никита Кацалапов в весьма наигранном тоне назвал "неожиданным" отстранение спортсменов из страны-агрессора РФ от международных соревнований после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Об этом он заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Призер Олимпийских игр в Пекине-2022 и чемпион мира-2021 по танцам по льду также обвинил международных спортивных чиновниках в попытках "уничтожить русский спорт".

"Это ужасно, что нас отстранили от международных стартов. Их цель – уничтожить наш спорт. На данный момент остается только терпеть, развиваться. Сложно было представить, что такое возможно. Это печально, надо терпеть. Нужно быть лучшими, когда мы выйдем на международную арену. Сейчас очень редко общаемся с иностранными спортсменами. С момента Олимпиады только с несколькими общались. Им говорят одно, мы говорим абсолютно другое", – сказал Кацалапов.

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В ответ на фигуриста обрушился шквал упреков в комментариях.

"Их цель – уничтожить наш спорт. Вот подлецы, конечно. В 2014 дают провести Олимпиаду, в 2018 проходит чемпионат мира по футболу, в 2021 матчи Евро. И тут ни с того, ни с сего, отстраняют от всех соревнований, чтобы уничтожить наш спорт!", "Калацапов тупо шарашит по методичке. Неинтересно, скучно, глупо", "А что от этого еще можно было ожидать? Только 100% методичку. Теперь-то, надеюсь, все это видят. Даже самые глупенькие. Какой текст! Обалдеть, поржать и в ковер на стенке вдавиться. С ним общаться - себя позорить!", - написали пользователи Сети.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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