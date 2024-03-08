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"Потому что Путин": русская чемпионка призвала плюнуть на тех, кто не пускает РФ на Олимпиаду

Дмитрий Видоменко
8 марта 2024, 18:29
Президент Федерации лыжных гонок страны-агрессора России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Вяльбе, Россия
Бывшая чемпионка, а ныне - чиновница Елена Вяльбе призвала плюнуть на тех, кто не пускает РФ на Олимпиаду / коллаж Главред, фото "Википедия" и ua.depositphotos.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и ярая представительница диктаторского режима Владимира Путина Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже. Об этом чиновница заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт".

Трехкратная олимпийская чемпионка в эстафетных гонках добавила, что к российским спортсменами, которые состоят в силовых структурах, якобы применяются предвзятые условия допуска.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – сказала Вяльбе.

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В комментариях чиновницу жестко раскритиковали за такую позицию.

"Горе в том, что женщина, мать, бабушка поддерживает мероприятие, приносящее горе", "Продолжайте, Елена, продолжайте. А где и почему она его теряет?", "Потому что Путин? А вы продолжайте, продолжайте, почему Путин?", ‒ написали они.

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Летние Олимпийские игры 2024

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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Владимир Путин Олимпийские игры новости спорта
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