Россияне устроили скандал из-за недопуска гимнастов на Олимпиаду 2024

Пропуск трех этапов Кубка мира из четырех лишает страну агрессора принимать участие в Олимпийских играх по гимнастике.

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Спортивная гимнастика и Олимпиада 2024 / Коллаж Главред, фото pixabay

Спортсмены страны агрессора России лишились участия в Олимпийских играх 2024 даже под нейтральным флагом. Так, гимнасты не смогли отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Как говорится в документе Международной федерации гимнастики (FIG), гимнасты страны агрессора могли отобраться на Олимпийские игры в Париже в случае успешного выступления на этапах Кубка мира-2024. Обладатели олимпийских лицензий определятся по лучшим результатам, показанным на трех этапах из четырех.

Но, из-за войны в Украине, которую развязал президент-диктатор РФ Путин, российские гимнасты пропустили этапы Кубка мира в Каире и Котбусе, прошедшие в феврале.

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Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

7 марта в Баку стартовал третий квалификационный этап, среди участников которого также нет гимнастов из страны агрессора.

Пропуск трех этапов из четырех лишает страну агрессора принимать участие в Олимпийских играх по гимнастике, даже в нейтральном статусе.

Так, россияне пришли в ярость и пишут злостные комментарии.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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