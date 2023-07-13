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Россияне в истерике винят Путина: в МОК приняли скандалное решения по участию РФ в Олимпиаде

Мария Тупик
13 июля 2023, 18:11 обновлено 13 июля, 18:11
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По словам МОК, решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за вторжения в Украину.
Олимпиада, Россия на Олимпиаде 2024
Россия на Олимпиаде 2024 / Коллаж Главред, фото pixabay

Международный олимпийский комитет не пришлет России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года.

"Приглашение 203 национальным олимпийским комитетам, которые имеют право на участие, будут направлены 26 июля 2023 года. Это не будет касаться НОК России и Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

По словам МОК, решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за вторжения в Украину.

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Также МОК не пришлет приглашение НОК Гватемалы, которая сейчас отстранена от участия в Олимпийских играх.

В РФ истерика

Россияне обвиняют во всем диктатора Владимира Путина и устроили скандал в сети.

Олимпиада Россия
Олимпиада РФ
РФ Олимпиада
РФ на Олимпиаде

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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