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ВСУ применили новую тактику: немецкий топ-генерал оценил ситуацию на фронте

Юрий Берендий
28 марта 2024, 09:59
Немецкий топ-генерал отметил, что Силы обороны Украины готовы жертвовать определенными позициями для сохранения сил и тщательной подготовки к обороне.
ВСУ применили новую тактику: немецкий топ-генерал оценил ситуацию на фронте
Немецкий топ-генерал раскрыл новую тактику ВСУ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ситуация на фронте российско-украинской войны остается напряженной. Армия РФ смогла перехватить инициативу в воздухе и на суше, однако ВСУ продолжают держать оборону на всех направлениях. Об этом в интервью DW рассказал глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Фройдинг отметил, что за последние недели и месяцы тактика обороны Вооруженных Сил Украины стала более гибкой, ведется более мобильная оборона.

"Это означает, что украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне", - подчеркнул он.

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По мнению немецкого генерала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) умело удерживают ситуацию под контролем даже во время отступления, которое проводится дисциплинированно.

Относительно важнейших потребностей Украины для успешного противостояния российской агрессии, он указал на "артиллерийские снаряды, боеприпасы и ракеты для современных систем противовоздушной обороны (ПВО), а также бронированные боевые машины".

Кто такой Кристиан Фройдинг

Кристиан Фройдинг (родился 20 августа 1971 года в Вайдене, земля Оберпфальц) - генерал-майор немецкой армии, руководитель Ситуационного центра в Украине и руководитель Штаба планирования и командования Федерального министра обороны в Берлине. Фройдинг был командиром роты Сил стабилизации (SFOR) в Боснии и Герцеговине в 2002 году и начальником штаба Группы по восстановлению провинции (PRT) Международных сил содействия безопасности в Кундузе, Афганистан, с 2007 по 2008 год, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте - анализ боевых действий

Российские оккупанты продолжают движение на запад от Бахмута в Донецкой области. Вооруженные силы РФ начали перебрасывать технику и личный состав вдоль наземных линий связи через Кадиевку, Первомайск и Попасную, которые проходят через трассу Луганск - Бахмут. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ полковник запаса Владислав Селезнев прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о создании так называемых санитарных зон на территории Украины. Эксперт разъяснил, существует ли угроза масштабных вражеских наступлений на Харьковскую, Сумскую, Киевскую и Черниговскую области в этом контексте.

Народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что российская сторона продолжает развивать свой военно-промышленный комплекс для будущих наступлений.

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