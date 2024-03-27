Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление

Нардеп Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что россияне развивают свой военно-промышленный комплекс для дальнейшего наступления.
"То, что Путин будет останавливаться, мы не видим. Мы видим, что россияне развивают свой военно-промышленный комплекс, и дальше могут дойти до своего пика развития, а дальше генерировать свои способности. И это не показывает то, что Путин собирается останавливаться где-то на тех рубежах, на которых сейчас есть и вести позиционную войну. Мы видим, что формируются новые армии. Путин, как минимум, настроен на весь наш юг, Донетчину, Луганщину, и не исключаю Харьков. Это "программа минимум" для Путина, и это факт", - подчеркнул Костенко в эфире телеканала "Еспресо".
По словам полковника СБУ, россияне готовят свою экономику и союзников для дальнейшего наступления.
"Мы видим, что россияне подпитываются своими союзниками - это Иран, Северная Корея и другие страны, которые тайно поставляют, если не оружие, то очень важные компоненты к нему, с помощью которых россияне делают в том числе и ракеты. Производство ракет в РФ уже превысило довоенный уровень", - отметил Костенко.
Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Напомним, что враг притих и готовится к большому наступлению. Боец ВСУ Евгений Иевлев с Горловского направления отметил, что противник снизил свою активность по сравнению с плотностью вражеских обстрелов в последние месяцы и назвал опасные направления.
Полковник назвал, куда направят 100-тысячный "кулак" россиян. План военных действий России определен в их конституции, которая включает четыре области Украины: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Автономную Республику Крым.
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