РФ готовит наступление на 4 области: полковник сказал, куда направят 100-тысяч солдат

Цель российских добровольческих формирований - сорвать новое наступление российской армии, рассказал Роман Свитан.

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РФ планирует масштабное наступление на четыре области / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 37 отдельная бригада морской пехоты

Россия может готовиться к проведению масштабного наступления летом 2024 года. Для этого она формирует новую большую группировку войск численностью более 100 тысяч солдат. Об этом рассказал летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала".

По его словам, план военных действий России определен в их конституции, которая включает четыре области Украины: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Автономную Республику Крым. Поэтому оккупанты будут пытаться зайти на административные границы этих регионов, двигаясь из Луганской области в Донецкую и Запорожскую, а затем в Херсонскую.

"Выполнить это дополнительной 100 тысячной группировкой невозможно", - подчеркнул он. видео дня

Россия может бросить войско на Луганскую область, чтобы вытеснить ВСУ за реку Оскол и Северский Донец. В таком случае враг захватит Луганскую и даже часть Харьковской области, однако при условии, что 100 тысяч солдат выживут и не станут заменой ликвидированным оккупантам.

Свитан отметил, что у россиян возникает новая проблема - они не имеют достаточного количества войск, чтобы закрыть фронт вдоль российско-украинской границы. Со стороны Украины она проходит через Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, а со стороны России - Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

"Российские добровольческие формирования - легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" - накануне выборов президента России начали операцию на территории Белгородской и Курской областей. Их цель - сорвать новое наступление российской армии", - отметил полковник.

Свитан заверил, что даже с учетом 100-тысячной группировки, россияне не смогут закрыть дополнительные 500 километров вдоль трех областей. Вероятно, часть войска, которую сейчас готовят в России, развернут на будущей линии фронта.

"Для нас это очень выгодно. Мы растянем фронт и попробуем его развернуть: с направления Запад - Восток, то есть Херсон - Купянск на Север - Юг, то есть Черниговщина - Харьковщина. Такая задача перед нами стоит. Мы ее выполняем. Нам помогают национальные формирования тех государств России, на которые она будет распадаться", - рассказал эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Новое наступление РФ

Напомним, 22 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк сообщил о создании Россией новой группировки войск численностью более 100 тысяч солдат. Он не исключает возможности, что летом оккупанты попытаются провести новое наступление.

Также в течение более недели на территории России продолжается спецоперация российских добровольцев. Повстанцы заявили на пресс-конференции Ukrinform, что их действия помешали новому наступлению Кремля на Харьковщине, способствуя стабилизации фронта в Украине.

Как сообщал Главред, председатель Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид отметил, что предоставление дополнительной помощи Украине не обеспечит кардинального прорыва на фронте, но поможет медленно оттеснять российских оккупантов в этом году. Он также предполагает, что эта поддержка поможет ВСУ перейти в наступление в 2025 году.

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