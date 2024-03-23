Теракт в Москве повлияет на ход войны в Украине: в Bloomberg раскрыли угрозы

Bloomberg называет нынешнюю ситуацию в России "возвращением к предыдущему периоду правления Путина".

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Как повлияет теракт в Москве на войну с Украиной / коллаж: Главред, скриншот: видео

Масштабный теракт, который был совершен в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном городе Красногорске, власти России попытаются использовать как повод для усиления военных действий в Украине.

В России сразу после совершенного вооруженного нападения, в результате которого погибло почти полторы сотни человек, начали распространять версию о вероятной причастности Украины, передает издание Bloomberg.

"Очевидный способ, которым Кремль распространяет эту информацию, заключается в том, чтобы связать это как-то с войной в Украине", - сказал Чарльз Личфилд, заместитель директора Центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне.

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По его словам, вероятной реакцией государства-агрессора могут стать новые массовые атаки дронов и ракетные удары, хотя усиленные обстрелы уже происходили до этого теракта.

Bloomberg называет нынешнюю ситуацию в России "возвращением к предыдущему периоду правления Путина", когда террористы-смертники унесли жизни десятков людей.

"Это разрушило иллюзию безопасности в Москве, которую Путин пытался культивировать в течение более чем двух лет после вторжения в Украину", - пишет издание.

В издании отметили, что нападение на концертный зал "Крокус Сити" стало крупнейшим актом терроризма в Москве после инцидента с захватом заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году, когда погибло не менее 170 человек, включая десятки нападавших.

Теракт в Москве: что известно

Напомним, что 22 марта в Москве произошел кровавый теракт под Москвой. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. В результате этого погибли по меньшей мере 40 человек, еще более 100 - ранены. Видео со стрельбой уже разлетелись в Сети.

Добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой. В Легионе "Свобода России" уверены, что теракт в Подмосковье совершил режим Путина. Российские добровольцы говорят, что теракт и его медийное освещение готовились.

ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

ГУР назвало жестокие цели Кремля и заявили, что теракт организовали российские спецслужбы. Люди с автоматами зашли в ТЦ "Крокус" и начали расстреливать людей. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому.

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