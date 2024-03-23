ФСБ лжет: у Зеленского жестко прокомментировали бойню в РФ

Любые попытки подключить Украину к теракту абсолютно несостоятельны, подчеркнул Михаил Подоляк..

https://glavred.info/ukraine/fsb-lzhet-u-zelenskogo-zhestko-prokommentirovali-boynyu-v-rf-10552427.html Ссылка скопирована

Михаил Подоляк прокомментировал бойню в Подмосковье / Коллаж: Главред, Фото: t.me/mchs_mo, Facebook М.Подоляка

Версия российских чиновников об "украинском следе" в бойне в "Крокус Сити Холл" была ожидаемой, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Примитивизм и предсказуемость – идеальные характеристики российских спецслужб. В очередной раз ФСБ это подтверждает...", - написал он в соцсети Х.

При этом он напомнил несколько фактов, которые ставят под сомнение версию российских силовиков. Например, вооруженные исполнители якобы прошли в место большого скопления людей без каких-либо проверок.

видео дня

"Более 1,5 часов данная группа активно расстреливала людей. Вмешательства правоохранительных органов нет. Параллельно - подрывают здание", - отмечает представитель ОП.

Кроме того, участники нападения в полном составе спокойно покидают здание и на тех же машинах, что прибыли, уезжает в сторону... линии фронта, напоминает он.

"Разыскиваемые движутся к заблокированным пунктам пересечения границы, где идут активные бои и где каждый метр насыщен российскими силовиками, чтобы устроить демонстративное пересечение границы", - ставит под сомнение версию силовиков РФ советник главы ОП

При этом он делает вывод, что любые попытки подключить Украину к теракту абсолютно несостоятельны.

"Украина не имеет ни малейшего отношения к этому инциденту. Украина ведет полномасштабную войну с Россией и будет решать проблему агрессии России (агрессии, кстати, с преднамеренной террористической составляющей) на поле боя. Версии российских спецслужб относительно Украины абсолютно несостоятельны и абсурдны", - добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Теракт в Москве

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл".

"Относительно событий в московском "Крокус-Сити" в российском Подмосковье, где прямо сегодня произошла стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - заявил Подоляк в специальном видеообращении.

Как сообщалось, в "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о десятках погибших и более 100 раненых.

В ГУР заявили, что теракт организовали российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина. Цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред