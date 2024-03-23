ФСБ лжет: у Зеленского жестко прокомментировали бойню в РФ

Версия российских чиновников об "украинском следе" в бойне в "Крокус Сити Холл" была ожидаемой, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Примитивизм и предсказуемость – идеальные характеристики российских спецслужб. В очередной раз ФСБ это подтверждает...", - написал он в соцсети Х.
При этом он напомнил несколько фактов, которые ставят под сомнение версию российских силовиков. Например, вооруженные исполнители якобы прошли в место большого скопления людей без каких-либо проверок.
"Более 1,5 часов данная группа активно расстреливала людей. Вмешательства правоохранительных органов нет. Параллельно - подрывают здание", - отмечает представитель ОП.
Кроме того, участники нападения в полном составе спокойно покидают здание и на тех же машинах, что прибыли, уезжает в сторону... линии фронта, напоминает он.
"Разыскиваемые движутся к заблокированным пунктам пересечения границы, где идут активные бои и где каждый метр насыщен российскими силовиками, чтобы устроить демонстративное пересечение границы", - ставит под сомнение версию силовиков РФ советник главы ОП
При этом он делает вывод, что любые попытки подключить Украину к теракту абсолютно несостоятельны.
"Украина не имеет ни малейшего отношения к этому инциденту. Украина ведет полномасштабную войну с Россией и будет решать проблему агрессии России (агрессии, кстати, с преднамеренной террористической составляющей) на поле боя. Версии российских спецслужб относительно Украины абсолютно несостоятельны и абсурдны", - добавил Подоляк.
Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Теракт в Москве
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл".
"Относительно событий в московском "Крокус-Сити" в российском Подмосковье, где прямо сегодня произошла стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - заявил Подоляк в специальном видеообращении.
Как сообщалось, в "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о десятках погибших и более 100 раненых.
В ГУР заявили, что теракт организовали российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина. Цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.
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