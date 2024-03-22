Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

Под Москвой произошел жесткий теракт. Люди с автоматами зашли в ТЦ и начали расстреливать людей. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому.
"Давайте зафиксируем, Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - сказал Подоляк.
Смотрите видео с комментарием Подоляка относительно теракта в Подмосковье:
Что говорят в разведке
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что теракт в Подмосковье - это провокация режима Путина. Об этом сообщает Украинская правда.
"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", - сказал Юсов.
Впоследствии в ГУР отметили, что цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.
"Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина еще большей эскалацией и расширением войны. Заявление Пескова, прозвучавшее незадолго до теракта о "войне" - лишь фальстарт тщательно спланированной кремлевской спецоперации. Путин имеет большой опыт организации подобных терактов как способа усиления собственной власти, начиная с подрывов домов на Каширском шоссе. Как и тогда, сегодняшняя акция запугивания россиян станет поводом к максимальному "закручиванию гаек" на самой России", - заявили в ГУР.
Там не исключают, что РФ может во всем обвинить Украину и использовать это для более жестоких ударов по гражданской инфраструктуре и убийств гражданских украинцев.
"Путин неоднократно пытался запугать Запад в том числе применением ядерного оружия. Поэтому этот теракт может использовать как еще одно "основание" для усиления агрессии. Однако беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами по центру Москвы, как и масса других неоспоримых доказательств, свидетельствуют о том, что расстрел в "крокус сити холл" был организован российскими спецслужбами. О готовящемся теракте предупреждали и международные посольства. Всему миру очевидно, что теракт в Москве - очередное преступление Путина для удержания собственной власти", - говорится в сообщении.
Реакция США
Администрация президента США уже отреагировала на этот теракт. Советник Белого дома по вопросам коммуникации в сфере нацбезопасности Джон Кирби отметил, что он не видит данных, которые могли бы свидетельствовать о возможной причастности Украины к теракту. Об этом сообщает репортер Голоса Америки Михаил Комадовский.
"В настоящее время нет признаков того, что украинцы участвовали в стрельбе в Москве", - говорится в публикации.
Теракт в РФ
В марте США и другие страны просят граждан выехать из РФ. Они утверждали, что в России будет опасно, поскольку там могут произойти теракты. Если же у людей не было возможности выехать из страны, то их просили оставаться дома и не ходить в людные места.
Вечером 22 марта под Москвой в "Крокус Сити Холл" произошел жестокий теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о по меньшей мере 40 погибших и более 100 раненых.
Впоследствии пропаганда РФ нашла "виновных" в теракте без расследования. Российские пропагандисты уже вынесли вердикт: за терактом стоят США и Великобритания.
Добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой. В Легионе "Свобода России" уверены, что теракт в Подмосковье совершил режим Путина. Российские добровольцы говорят, что теракт и медийное освещение готовились.
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