Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

Украина не имеет отношения к теракту в ТЦ под Москвой. Об этом заявили в Офисе президента.

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Имеет ли Украина отношение к теракту под Москвой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Под Москвой произошел жесткий теракт. Люди с автоматами зашли в ТЦ и начали расстреливать людей. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому.

"Давайте зафиксируем, Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - сказал Подоляк.

Смотрите видео с комментарием Подоляка относительно теракта в Подмосковье:

Комментарий ОП относительно теракта в Подмосковье / фото: скриншот

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Что говорят в разведке

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что теракт в Подмосковье - это провокация режима Путина. Об этом сообщает Украинская правда.

"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", - сказал Юсов.

Впоследствии в ГУР отметили, что цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.

"Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина еще большей эскалацией и расширением войны. Заявление Пескова, прозвучавшее незадолго до теракта о "войне" - лишь фальстарт тщательно спланированной кремлевской спецоперации. Путин имеет большой опыт организации подобных терактов как способа усиления собственной власти, начиная с подрывов домов на Каширском шоссе. Как и тогда, сегодняшняя акция запугивания россиян станет поводом к максимальному "закручиванию гаек" на самой России", - заявили в ГУР.

Там не исключают, что РФ может во всем обвинить Украину и использовать это для более жестоких ударов по гражданской инфраструктуре и убийств гражданских украинцев.

"Путин неоднократно пытался запугать Запад в том числе применением ядерного оружия. Поэтому этот теракт может использовать как еще одно "основание" для усиления агрессии. Однако беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами по центру Москвы, как и масса других неоспоримых доказательств, свидетельствуют о том, что расстрел в "крокус сити холл" был организован российскими спецслужбами. О готовящемся теракте предупреждали и международные посольства. Всему миру очевидно, что теракт в Москве - очередное преступление Путина для удержания собственной власти", - говорится в сообщении.

Реакция США

Администрация президента США уже отреагировала на этот теракт. Советник Белого дома по вопросам коммуникации в сфере нацбезопасности Джон Кирби отметил, что он не видит данных, которые могли бы свидетельствовать о возможной причастности Украины к теракту. Об этом сообщает репортер Голоса Америки Михаил Комадовский.

"В настоящее время нет признаков того, что украинцы участвовали в стрельбе в Москве", - говорится в публикации.

Теракт в РФ

В марте США и другие страны просят граждан выехать из РФ. Они утверждали, что в России будет опасно, поскольку там могут произойти теракты. Если же у людей не было возможности выехать из страны, то их просили оставаться дома и не ходить в людные места.

Вечером 22 марта под Москвой в "Крокус Сити Холл" произошел жестокий теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о по меньшей мере 40 погибших и более 100 раненых.

Впоследствии пропаганда РФ нашла "виновных" в теракте без расследования. Российские пропагандисты уже вынесли вердикт: за терактом стоят США и Великобритания.

Добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой. В Легионе "Свобода России" уверены, что теракт в Подмосковье совершил режим Путина. Российские добровольцы говорят, что теракт и медийное освещение готовились.

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