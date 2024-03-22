"Теракт готовился": добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой

В Легионе "Свобода России" уверены, что теракт в Подмосковье совершил режим Путина. Российские добровольцы говорят, что теракт и медийное освещение готовились.

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Добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой/ коллаж: Главред, фото: скрин

Легион "Свобода России" сделал официальное заявление, в котором обвинил террористический режим Путина в подготовке и проведении теракта в торговом центре "Крокус сити Холл" под Москвой вечером в пятницу, 22 марта.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Легиона. В нем отмечается, что российские добровольцы не удивлены такой кровавой провокацией, ведь российский диктатор Владимир Путин уже не впервые осуществляет такие провокации.

"Официальное заявление Легиона "Свобода России". В произошедшей сегодня в Москве трагедии мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией", – отметили российские добровольцы, которые воюют против режима Путина. видео дня

Также в Легионе убеждены, что теракт готовился, и его медийное освещение тоже.

"Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. "Рязанский сахар" – метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу.

Теракт в ТЦ "Крокус сити Холл" под Москвой

В марте США и другие страны просят граждан выехать из РФ. Они утверждали, что в России будет опасно, поскольку там могут произойти теракты. Если же у людей не было возможности выехать из страны, то их просили оставаться дома и не ходить в людные места.

Вечером 22 марта под Москвой в "Крокус Сити Холл" произошел жестокий теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о по меньшей мере 40 погибших и более 100 раненых.

Впоследствии пропаганда РФ нашла "виновных" в теракте без расследования. Российские пропагандисты уже вынесли вердикт: за терактом стоят США и Великобритания.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому теракту. В ГУР Минобороны Украины заявили, что теракт организовали российские спецслужбы. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что теракт в Подмосковье – это провокация режима Путина.

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