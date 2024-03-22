Ротация - приоритет: Сырский сделал важное заявление о масштабных изменениях в ВСУ

Следует уделять больше внимания вопросам отдыха украинских защитников, доукомплектования вооружением и восстановления боеспособности бригад, отметил Сырский.

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Главком ВСУ рассказал об оптимизации украинского войска / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, t.me/osirskiy

В Вооруженных силах Украины продолжается оптимизация военных структур, которые непосредственно противостоят российской агрессии. Одним из приоритетов является ротация украинских воинов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

"За десять лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и менялись в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами", - отметил он.

Сырский рассказал, что сейчас, учитывая опыт боевых действий, проводятся организационные мероприятия с целью упрощения и повышения эффективности управления. Целью этих мероприятий является упрощение и максимальное повышение качества управления.

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"Некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. Прежде всего речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении", - пояснил главком ВСУ.

По словам Сырского, один из его приоритетов заключается в налаживании процесса ротации личного состава боевых бригад. Он подчеркнул, что некоторые воинские части с первых дней широкомасштабного вторжения РФ отражают вооруженную агрессию. Поэтому важно уделять больше внимания вопросам отдыха украинских защитников, доукомплектования вооружением и военной техникой и восстановления боеспособности бригад.

"Этот процесс уже запущен и в дальнейшем он будет только наращиваться. Усиливаем оборонительные способности, чтобы и в дальнейшем уничтожать врага и приближать победу", - добавил Сырский.

Ротация украинских военных

Как сообщал Главред, находясь в Запорожской области, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский подчеркнул важность современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в обеспечении надежной защиты для украинских военнослужащих. Также он заявил, что несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующим военнослужащим необходима ротация. В интервью для телеканала Channel 4 News он подчеркнул, что мобилизация - это вопрос справедливости, поскольку некоторые люди участвуют в войне с первых дней, а другим также нужна возможность отдохнуть.

Кроме этого, Сырский обсудил меры по защите украинских войск от дронов и авиационных ударов, а также усиление некоторых участков фронта. Главком также провел анализ проблем, возникающих в бригадах.

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