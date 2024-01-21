Президент выступает за качественную подготовку новобранцев.

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Зеленский призвал украинцев не прятаться от мобилизации / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот

Президент Владимир Зеленский, комментируя ход мобилизации в Украине, отметил, что действующим военнослужащим нужна ротация.

В интервью телеканалу Channel 4 News Зеленский назвал мобилизацию вопросом справедливости.

"Вопрос мобилизации - это прежде всего понимание, что это такое для разных верст общества. Это вопрос справедливости, потому что есть люди, которые с первого дня на войне и то, что они не жалуются, это не значит, что нет возможности людям их заменить, им отдохнуть", - сказал президент. видео дня

Если не хватает людей, то, по мнению Зеленского, "нужно дать инструмент военным, чтобы это сделать". Речь идет о мобилизации и подготовке новобранцев.

Поэтому закон о мобилизации нужен разумный и справедливый, подчеркнул Зеленский.

"То есть для военных - это нужно. Нельзя сказать, что им хватит армии. Это нечестно и несправедливо... Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, насколько его подготовят", - сказал глава государства.

Зеленский не видит необходимости мобилизовать 500 тысяч человек

По словам президента, потребности в мобилизации полумиллиона людей пока нет. Он анонсировал, что, вероятно, будет мобилизовано менее 500 000 граждан.

"Я лично на сегодняшний день не вижу пока потребности мобилизовать полмиллиона людей. Я считаю так. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому, что это люди, жизнь", - ответил он.

Мобилизация 2024

Известно, что украинская власть обдумывает пути усиления мобилизации в Украине. И главнокомандующий ВСУ, и президент неоднократно подчеркивали, что в Вооруженных силах - нехватка человеческого ресурса в противовес силам российских оккупантов, что позволяет России бросать своих солдат в "мясные штурмы".

Вместе с тем законопроект Кабмина, который позволил бы значительно упростить призыв военнообязанных, после громкой огласки и критики со стороны омбудсмена Дмитрия Лубинца Комитет по нацбезопасности ВР вернул правительству.

Рада может внести новые изменения в проекте о мобилизации. В частности, из документа могут исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины. В то же время могут вернуть норму, согласно которой лица с инвалидностью, в том числе III группы, и дальше будут иметь отсрочку от мобилизации и право на увольнение.

Также планируется вернуть норму, согласно которой предоставляется отсрочка от мобилизации и право на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью, в том числе III группы.

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