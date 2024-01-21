Под Авдеевкой погибло столько, сколько в Афганистане: Цехоцкий о потерях на фронте

Четыре месяца под Авдеевкой стали последними для десятков тысяч оккупантов.

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Под Авдеевкой погибло столько, сколько в Афганистане / коллаж: Главредд, фото: Нацполиция, Офис Президента

На Авдеевское направление российское командование продолжает отправлять огромное количество солдат, которым не удается достигнуть успехов, только рекордных потерь. Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий

По словам офицера, за четыре месяца безрезультатных наступательных действий под Авдеевкой, потери россиян уже достигли уровня потерь СССР на войне в Афганистане.

Также он добавил, что именно огромные потери в Афганистанской войне привели к тому, что союз распался, а значит потери России могут сказаться непосредственно на ее будущем.

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"Под самой Авдеевкой за 4 месяца, вдумайтесь только, погибло столько людей, сколько за 10 лет Советский Союз потерял в Афганистане. Только одна Авдеевка. После этого, как вы помните, Советский Союз развалился. Это же ожидает их Российскую Федерацию. Не может быть, чтобы это не сработало. Мы никогда этого не хотели и не думали, у нас было о чем думать. Но они сами на это пошли", - говорит офицер.

Помимо прочего, Цехоцкий допускает, что причиной переброса такого количества собственных солдат под Авдеевку являются предстоящие выборы в России, которые назначены на март 2024 года. При этом, Владимиру Путину нужно искать слова оправдания, чтобы объяснить то количество погибших, которое возвращается домой.

"Сегодня Башкортостан, а за ним, я думаю, другие республики будут подниматься, потому что мешки и тела прибывают. Это не может не сказаться на том, что Путину нужно что-то делать, чтобы оправдать эти террористические действия, которые они совершают", – добавил военный.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска захватили населенный пункт Крахмальное, находящийся на линии Кременная-Сватово (20 км северо-западнее Сватово).

Также, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что только за одни прошедшие сутки на фронте произошло более сотни боевых столкновений - интенсивных боев. "Наиболее жестко - в Авдеевке, Марьинское направление - Красногоровка, Лиманское направление, Северское направление, Купянское направление наше, Херсонское направление - в Крынках", - сообщил он.

Помимо прочего, Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое дело", считает, что в приоритете противника есть Купянско-Лиманское направление, где сосредоточено до 120 тыс. вражеского личного состава и 1300 единиц бронетехники. Эксперт подчеркнул, что наступления врага будут происходить по всем без включения участкам фронта.

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